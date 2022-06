Giulianova, Consiglio Comunale: l’odg del 7 giugno 2022

GIULIANOVA – Il Presidente Paolo Vasanella ha convocato una seduta di Consiglio Comunale per il prossimo 7 giugno, alle ore 17.

L’ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 29/03/2022 e del 12/05/2022;

2. Approvazione della rettifica dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Giulianova (Te) ed Alanno (Pe);

3. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021;

4. Riconoscimento debito fuori bilancio;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Si precisa che sarà possibile accogliere in sala consiliare fino ad un massimo di 8 uditori, che dovranno essere muniti di green pass e mascherine FFP2 ed occupare i posti a sedere messi a loro disposizione.