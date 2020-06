GIULIANOVA – É convocato il Consiglio Comunale per domani, martedì 30 giugno 2020, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Giulianova (Corso Garibaldi, 109). In osservanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare gli assembramenti, causa emergenza Coronavirus, la seduta si svolgerà a “Porte Chiuse”, per discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta del 15/06/2020; Interrogazione urgente Gruppo Consigliare Lega Salvini Giulianova, in merito al Bando di assunzione per vigili urbani; Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’ art. 227 del Decreto Legge n. 267/2000 Nuova IMU 2020, approvazione aliquote.

La pubblicità della seduta consiliare e la relativa registrazione saranno garantite dalla diretta streaming sul portale web del Comune di Giulianova.

Tutti i partecipanti al Consiglio Comunale sono invitati a rispettare le distanze di sicurezza e ad indossare la mascherina.

Qualora la seduta andasse deserta, la seconda rimane convocata il il 01 luglio 2020, alle ore 20.30.