Giulianova si conferma tra i “Comuni Ricicloni” d’Abruzzo anche per il 2022

Il Sindaco Jwan Costantini: “Grazie all’ Assessore Di Candido, ai dirigenti, agli Uffici, ma soprattutto grazie ai cittadini virtuosi”

GIULIANOVA – Anche per il 2022, in base ai dati raccolti e riferiti alla scorsa annualità, Giulianova figura nella lista dei “Comuni Ricicloni” d’ Abruzzo. Il progetto, promosso da Legambiente con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, è stato illustrato pubblicamente nei giorni scorsi. Nel corso dell’incontro, sono stati resi noti i numeri riguardanti la raccolta differenziata in regione e consegnati gli attestati ai centri (28 su 47, in provincia di Teramo) che figurano nell’elenco dei “Comuni Recicloni”. Giulianova, con il 73,1% di raccolta differenziata, è nella lista. La percentuale raggiunta in città è di circa 9 punti superiore rispetto alla media abruzzese.

Il rapporto di Comuni Ricicloni Abruzzo. com’è noto, fotografa la situazione delle strategie ecologiche poste in essere e premia ogni anno le città e i paesi virtuosi, quelli cioè che hanno saputo organizzare la gestione dei rifiuti in maniera efficiente, permettendo il raggiungimento di obiettivi importanti.

L’ edizione 2022 ha messo in evidenza un leggero scivolamento della media regionale di raccolta differenziata pari al 64,3%, con una flessione di -0,7% rispetto all’anno precedente.

“Ringrazio l’ assessore all’ Ambiente Giampiero Di Candido, i dirigenti, gli Uffici – commenta il Sindaco Jwan Costantini – Il mio grazie, però, va soprattutto ai cittadini che, differenziando con attenzione i rifiuti, danno il loro contributo all’ ambiente e al decoro urbano. Si tratta di piccole, buone pratiche quotidiane, che favoriscono il recupero dei materiali ed il loro costante riutilizzo all’interno di un ciclo economico quanto più sostenibile e circolare”.