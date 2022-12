Giulianova, il centro vaccinale anti Covid si sposta nell’ex Ospizio Marino

GIULIANOVA – La riorganizzazione della rete degli hub vaccinali attuata dalla Asl di Teramo coinvolge anche Giulianova. Dal 2 gennaio, infatti, non sarà più possibile ricevere il vaccino anti Covid nella sala polifunzionale del centro “I Pioppi”. Gli ambulatori per la somministrazione delle dosi si sposteranno, come detto dal 2 gennaio, nel Distretto sanitario dell’ex Ospizio Marino, in via Ospizio Marino.

Le vaccinazioni si effettueranno il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12; il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Per vaccinarsi è necessario prenotarsi al numero 0861/420480. Restano operativi, oltre ai centri vaccinali, anche gli ambulatori dei medici di base e le farmacie. Il Direttore Generale della Asl Maurizio Di Giosia ha inteso rendere la rete vaccinale più capillare ed efficiente, alla luce di numeri che inducono a non abbassare la guardia ed anzi a proseguire la campagna preventiva con la massima attenzione.