Giulianova, attivo il servizio gratuito “WiFi-Italia”: ecco dove

GIULIANOVA – Attivo da oggi a Giulianova il nuovo servizio wifi.italia.it, sistema federato tra i comuni italiani, nell’ambito del progetto “WiFi Italia” al quale il Comune di Giulianova ha aderito mediante la sottoscrizione di una convenzione con la Infratel Italia SpA, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la realizzazione del servizio, il Comune di Giulianova, avvalendosi del proprio supporto tecnico interno dei Servizi di sviluppo sistemi informativi per la transizione digitale, ha messo a disposizione della rete federata wifi.italia.it la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici comunali e dalle scuole, nel rispetto dei requisiti standard di sicurezza fissati dall’Agenzia digitale per l’Italia (AGID), ai sensi delle normative nazionali di settore. Il servizio prevede la copertura di n. 12 zone principali della città di Giulianova.

Da oggi sono attivi i primi tre punti di accesso (hot spot) WiFi nelle zone di piazza Fosse Ardeatine, piazza Buozzi e palazzo Kursaal di Giulianova.

Per accedere al servizio nelle zone interessate è sufficiente scaricare e installare l’App gratuita “wifi.italia.it” dai principali store (App Store, Google Play). L’App consentirà all’utente, previa registrazione anche tramite il Sistema Pubblico di Connettività Digitale (c.d. “SPID”), di usufruire della connettività internet wifi gratuita nell’ambito di tutte le reti federate distribuite nei Comuni aderenti del territorio nazionale.

Il servizio gratuito è accessibile mediante l’utilizzo di un qualsiasi dispositivo mobile, (smartphone, tablet, notebook, etc.), accedendo ad internet mediante l’uso di qualsiasi browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, ecc).

Prossimamente il servizio wifi.italia.it sarà disponibile in altri punti strategici della città, tra i quali piazza Belvedere, viale Orsini, via Gasbarrini e il Lungomare Zara.