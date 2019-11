Giulianova, approvato il regolamento per interventi di assistenza economica

GIULIANOVA – Con delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” è stato approvato il regolamento per interventi di assistenza economica a sostegno dei cittadini in condizioni di fragilità, tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. L’avviso è rivolto ai nuclei famigliari, ma anche ai singoli cittadini, che si trovino in temporanee condizioni di disagio socio-economico, residenti nei comuni dell’Unione. Tale intervento è volto a garantire il pagamento di bollette luce, acqua e gas; delle spese per trasloco e reperimento di una nuova abitazione; delle spese relative a necessità fondamentali relative alla vita quotidiana o al lavoro; a sostenere i costi per attività di socializzazione a scopo educativo rivolte ai minori e alle famiglie a rischio di esclusione sociale; a coloro che necessitino di soluzioni abitative di emergenza e temporanee.

Il Comune invita i cittadini giuliesi che possiedono i requisiti richiesti a partecipare all’avviso pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni (http://www.unionecomunileterredelsole.it) e su quello del Comune di Giulianova (http://www.comune.giulianova.te.it). Il modulo per inoltrare la richiesta è disponibile sui siti menzionati e presso il Segretariato Sociale, sito nel Parco Cerulli di Viale Orsini.

L’istanza per partecipare all’avviso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: Documento d’identità in corso di validità; Certificazione ISEE in corso di validità; Documentazione utile a chiarire la natura, l’origine e l’entità del bisogno portato dal richiedente.

Le istanze vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Giulianova, in Corso Garibaldi n. 109, entro e non oltre il 29/11/2019.