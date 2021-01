Giulianova, appovato protocollo d’intesa tra Comune e “Angeli in Moto”

Il Vice Sindaco Albani: “il nostro Comune sarà in grado di offrire un servizio davvero importante per tutte quelle famiglie che sono in quarantena domiciliare e non possono assistere i loro malati”

GIULIANOVA – Con delibera di Giunta è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Giulianova e l’associazione benefica “Angeli in Moto”.

Nello specifico la realtà solidale romana, con sedi in tutto il territorio italiano, attraverso l’aggregazione di motociclisti e simpatizzanti del mondo delle moto con finalità di volontariato, si occupa dell’assistenza e del supporto a persone con fragilità, garantendo servizi quali trasporto, segretariato sociale ed attività di formazione. L’associazione ha attivato, inoltre, servizi di sostegno a persone disagiate ed ammalate, attraverso l’uso della moto ed altri mezzi motorizzati, consegnando farmaci e generi di prima necessità.

Grazie alla stipula del protocollo d’intesa con l’Ente giuliese, gli “Angeli in Moto” si occuperanno dell’assistenza ai malati Covid ricoverati all’Ospedale “Madonna S.S. dello Splendore” di Giulianova, attraverso la consegna di abiti per il cambio dei pazienti, i cui familiari stanno effettuando la quarantena domiciliare. Il servizio sarà attivo a partire dalla prossima settimana.

“Grazie all’approvazione del protocollo d’intesa con l’associazione “Angeli in Moto” il nostro Comune sarà in grado di offrire un servizio davvero importante per tutte quelle famiglie che sono in quarantena domiciliare e non possono assistere i loro malati – dichiara la Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – garantendo loro la consegna direttamente in ospedale degli abiti per il cambio. Ringraziamo fin da ora gli amici di questa virtuosa realtà solidale per l’impegno che porterà avanti per la nostra comunità”.