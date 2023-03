Giro d’Italia 2023, a Fossacesia 50 eventi in vista della partenza

FOSSACESIA – Teatro Nino Saraceni pieno in ordine di posti per prendere parte alla riunione indetta dall’Amministrazione Comunale con associazioni, soggetti pubblici e privati, sull’organizzazione degli eventi in vista della Grande Partenza del Giro d’Italia del 6 maggio prossimo. L’incontro è seguito all’adesione all’avviso pubblico per la presentazione delle proposte su manifestazioni da tenersi tra aprile e maggio a Fossacesia città, alla Marina e a San Giovanni inVenere, che saranno lo scenario per l’avvio del Giro E, e per la crono che darà il via alla 106 edizione della Corsa Rosa.

“La presenza di tante persone conferma quanto interesse e voglia di mettere in mostra la nostra città ci sia per una occasione unica, storica e irripetibile – affermano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore allo sport, Maura Sgrignuoli -. Sono pervenute circa 50 proposte, e ringraziamo per una così ampia adesione. Sono eventi che consentiranno a Fossacesia di trasformarsi in una città di festa con tanti appuntamenti che accoglieranno il Giro nel migliore dei modi”.

“L’incontro è stato utile, anche perché è stata l’occasione per illustrare il percorso sin qui fatto tra incontri con la RCS , la Prefettura,le Forze di Polizia e gli Enti Pubblici per mettere a punto tutti gli aspetti legati alla sicurezza, alla circolazione stradale e altri di natura tecnico-organizzativi – ha aggiunto il sindaco Di Giuseppantonio -. Senza definire questi, sarebbe stato difficile se non impossibile ipotizzare manifestazioni collaterali. Eventi che il Comune, a cui spetta il coordinamento, ha deciso di favorire e per la cui realizzazione si adopererà per il rilascio di autorizzazioni, per stabilire gli spazi dove tenerli e per le attrezzature da mettere a disposizione. La carenza di fondi a cui deve far fronte il nostro ente, come avviene per tutti i comuni italiani, ci impedisce di fare di più. Dobbiamo collaborare per scrivere tutti insieme questa pagina di storia della nostra città e sono certo che da quanto venuto fuori dall’incontro al teatro Saraceni, non verrà meno il contributo dell’intera cittadinanza”.