Giro d’Italia 2022, contest Pescara Zona Rosa: come partecipare

PESCARA – In attesa che in Città arrivi la tappa Pescara-Jesi, il prossimo 17 maggio, parte il contest Pescara Zona Rosa con quattro categorie di concorso:

Negozi, attività commerciali e di servizi con “La vetrina più bella”;

Ristoranti, pizzerie, bistrot e food truck con “Il piatto più rosa”;

Bar, ristoranti e somministratori di bevande con “Il drink più rosa”;

Tutta la cittadinanza da 0-90 anni, con “Il selfie in rosa”.

Modalità di partecipazione:

Inviare una fotografia, via messaggio, alle suddette pagine.

È possibile partecipare in contemporanea a tutte le sezioni.

È necessario firmare l’autorizzazione, presente nel Regolamento, per la pubblicazione delle foto.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Tutte le foto pervenute saranno pubblicate in apposite gallery sui Social e la Pagina internet di Pescara Giro d’Italia.

Le più belle saranno omaggiate con ricchi gadget del Giro d’Italia.

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

Contest Pescara Zona Rosa, aspettando il Giro d’Italia 16-17 maggio

L’iniziativa promossa dal Comitato Pescara Città d Tappa consiste in un concorso fotografico ai sensi del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 art. 6, comma 1 lettera a), riservato agli esercenti commerciali e ai cittadini (con malleva del proprietario del locale nel caso delle sezioni 1-2-3) articolato in quattro sezioni:

1 La vetrina più bella 2 Il piatto più rosa

3 Il drink più rosa 4 Selfie in rosa

Le sezioni, che consentono una ricca gamma di potenziali interpretazioni, hanno lo scopo di restituire l’immagine della città di Pescara, con il coinvolgimento sociale, che si prepara all’arrivo del Giro d’Italia.

REQUISITI DELLE IMMAGINI

Per partecipare al concorso le fotografie e i Selfie possono essere realizzate con qualsiasi mezzo fotografico, a colori o in bianco e nero, e devono essere inviate per messaggio sui social media del Comitato Tappa https://www.facebook.com/pescara.tappagiroditalia in numero massimo di 1 per ogni partecipante. Non ci sono limitazioni rispetto alla tecnica fotografica (analogica o digitale comunque spedibili come file in formato JPG) e rispetto al formato o l’orientamento del fotogramma (quadrato o rettangolare, verticale/orizzontale) e possono essere rielaborate con filtri, effetti o ritocchi fotografici; mentre è necessario che i file inviati per il concorso includano almeno nome e cognome dell’autore, in formato JPG della massima risoluzione consentita dallo Smartphone/Fotocamera utilizzato (es. 2-3 Mb minimo) per poter stampare la fotografia in formato 20×30 cm. La partecipazione al concorso è gratuita.

MODALITÀ, SCADENZE INVIO IMMAGINI

Per poter partecipare al concorso le fotografie dovranno essere inviate entro le ore 12 di venerdì 13 maggio, corredate dalla presente liberatoria firmata e compilata in tutte le sue parti (n° 2 pagine oltre alla eventuale liberatoria per minori), senza le quali e per ricevimento fotografie fuori tempo massimo gli scatti non potranno essere accettati.

SELEZIONE IMMAGINI

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 art. 6, comma 1 lettera a), la presente selezione non deve considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R. in quanto rientra tra le manifestazioni indette esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche in cui il conferimento del premio all’autore dell’opera, prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale e titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.

Le fotografie saranno valutate dal direttivo del Comitato Pescara Città di Tappa. Il giudizio è irrevocabile e inappellabile. Le fotografie verranno omaggiate con gadget del Giro d’Italia, pubblicate sui Sociale e sulla sezione Giro d’Italia del sito internet del Comune di Pescara. Il Comitato si riserva di utilizzare il materiale fotografico anche in occasione di eventi riguardanti il Giro d’Italia, previa informazione e assenso degli Autori.