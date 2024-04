Giro d’Abruzzo 2024, modifiche viabilità a Spoltore

SPOLTORE – Spoltore sarà protagonista in occasione della prima tappa del Giro d’Abruzzo Vasto-Pescara, il 9 aprile 2024. Il territorio comunale è infatti interessato per più di 16 chilometri, con gli atleti che in arrivo da Pianella toccheranno il territorio di Caprara d’Abruzzo prima di scendere a Santa Teresa e percorrere buona parte della SS602 fino a Villa Raspa, dove imboccheranno via Fellini per tagliare verso il capoluogo e raggiungere l’arrivo della competizione.

Divieto di sosta e fermata nelle strade interessate a partire dalle ore 11 (e fino alle 15.30): la viabilità sarà interrotta, orientativamente dopo le ore 13.00, e riprenderà al passaggio della carovana. Il provvedimento comporterà anche modifiche al servizio pubblico di trasporto TUA. E’ necessaria infatti la sospensione della circolazione da 45 minuti prima del passaggio del veicolo Inizio-Gara e fino al passaggio del veicolo Fine-Gara, o comunque a cessate esigenze.

In particolare le strade interessate dal percorso di gara sono la S.P. 20, S.R. 602, S.R. 16 Bis-Adriatica, Via Montani, Via Fellini e S.P. 25. La sospensione della circolazione avverrà, presumibilmente, dalle ore 14:00 alle ore 15:05 nel tratto della S.P. 20, dalle 14:10 alle 15:15 sulla S.R. 602, dalle ore 14:15 alle 15:20 in Via Montani, Via F. Fellini e S.R. 16 Bis-Adriatica e dalle 14:20 alle 15:30 sulla S.R. 16-Bis-Adriatica tra il centro abitato di Spoltore Capoluogo e la S.P. 25, ed infine dalle 14:25 alle 15:30 sulla S.P. 25.

Per evitare potenziali disagi, le attività didattiche nelle scuole del territorio di Spoltore sono sospese per tutta la giornata del 9 aprile 2024.