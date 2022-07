Giornata Nazionale delle Miniere a Lettomanoppello: programma 2022

LETTOMANOPPELLO – La Giornata Nazionale delle Miniere, promossa da REMI e ISPRA per diffondere il valore e il significato culturale del turismo geologico, è giunta quest’anno alla sua XIV edizione. Sul nostro territorio l’iniziativa è stata organizzata dal comune di Lettomanoppello in collaborazione con il GRAIM gruppo ricerca archeologica industriale della Mariella, dal Parco Nazionale della Maiella, dall’Associazione Pensionati Lettesi e con il contributo della Regione Abruzzo.

Le giornate si terranno dall’8 al 10 luglio 2022 durante le quali si svolgerà un seminario con riconoscimento di crediti AIGAE a cura del GRAIM e una tavola rotonda, che raggrupperà tutti i comuni abruzzesi e gli enti interessati alla valorizzazione delle miniere, partendo dalla legge regionale n 7 del 13 aprile 2022 proposta dal consigliere regionale Antonio Blasioli che afferma: “il patrimonio minerario abruzzese costituisce un tesoro sommerso che deve essere portato alla luce e valorizzato per renderlo un tesoro per il futuro. La legge approvata da tutti i componenti del consiglio è solo il primo passo verso la valorizzazione del patrimonio minerario, adesso c’è la necessità che tutti i comuni insieme alla regione Abruzzo e agli enti interessati avviano un confronto costruttivo per portare avanti questa missione”.

I visitatori potranno conoscere gratuitamente, con le guide di Majellando, la lunga storia di estrazione e lavorazione del bitume nel geoparco maiella percorrendo una notturna nel sentiero dei minatori, 3 kilometri di trekking con la possibilità di visitare per 30 metri la miniera Santa liberata, oltre a una visita guidata alla Miniera Iconicella, geosito del Geoparco Maiella.

Tra le attività a pagamento organizzate in collaborazione con Majellando, Per La Majella, Majambiente e Majella Bike Adventures ci saranno: l’escursione guidata alla grotta delle praje, e- bike ai laghetti magici del Parco Lavino, trekking e attività di consapevolezza corporea immersi nella natura in località piana delle cappelle è uno spettacolo dei burattini per bambini. E per i visitatori che vogliono immergersi nella quotidianità dei minatori ci sarà la possibilità su prenotazione di assaporare il menù dei minatori per le vie del centro storico.

Inoltre saranno ricordati i pionieri della storia delle miniere della Maiella Silvestro Petrini e Donato Paparella a cui verrà intitolata la mostra “miniere di asfalto e bitume della Maiella”.

Ci sarà anche un momento di commemorazione per Vincenzo Di Paolo, minatore, tecnico e poeta lettese che con i suoi racconti ha tramandato la storia del nostro territorio a cui verrà intitolato il giardino comunale.

Il sindaco Simone Romano D’Alfonso “c’è una storia da raccontare quella della città mineraria della Maiella e dei minatori che è stata avviata lo scorso anno con l’apertura del sentiero dei minatori e che stiamo portando avanti con delle progettualità per trasformare altri spazi del bacino minerario come ricorse per la comunità”.

PROGRAMMA

venerdì 8 luglio

ore 9:30 – Sala Consigliare Wojtyla – Tavola Rotonda “LA VALORIZZAZIONE DELLE MINIERE DISMESSE ABRUZZESI

Situazione attuale e prospettive future in riferimento alla Legge Regionale 13 Aprile 2022 n.7 con (moderatore Dott. Marcello Bosica)

ore 12:00 – Sdijuno del Minatore

ore 10:00 – Parco Santa Liberata – Spettacolo burattini per bambini a cura di Majellando (a pagamento)*

ore 16:00 – Sala Consigliare Wojtyla – “Miniere abbando – nate della Maiella” (Seminario con riconoscimento crediti Aigae a cura del GRAIM)

ore 18:30 – Inaugurazione “Mostra Miniere d’Asfalto e Bitume della Maiella” con intitolazione a Silvestro Petrini e Donato Paparella.

ore 20:00 – Corso Vittorio Emanuele – Cena conviviale con Menù del Minatore (su prenotazione e a pagamento)

attività a pagamento:

• A cura di Majellando*:

– TREKKING E ATTIVITA’ DI CONSAPEVOLEZZA CORPOREA: IMMERSIONE NELLA NATURA

Escursione ADATTA A TUTTI

Un’esperienza di immersione nella natura per ascoltare il nostro corpo ed essere consapevoli di quello che accade dentro di noi a Lettomanoppello (PE)

sabato 9 luglio

ore 10:00 – Parco Santa Liberata – Spettacolo burattini per bambini a cura di Majellando (a pagamento)*

ore 18:00 – Momento in ricordo di Vincenzo Di Paolo con intitolazione giardino retrostante il Comune

ore 21:00 – Sentiero dei minatori – Escursione notturna

Sentiero dei Minatori con intrattenimento musicale (gratuito)

attività a pagamento:

• A cura di Majambiente

in collaborazione con Per La Majella:

ore 10:00

– ESCURSIONE GUIDATA NELLA GROTTA DELLE PRAJE GEOSITO DEL GEOPARCO MAIELLA

con la guida speleologica Daniele Berardi

Per info ed iscrizioni: Per La Majella +39 348 0474867

• A cura di Majellando*:

– FAMILY TREKKING DAL BORGO ALL’ANTICA MINIERA DELLA MAIELLA

Trekking ADATTO A TUTTI

Sul sentiero verso un’antica Miniera della Maiella accompagnati dalle incredibili storie dei Minatori presso Lettomanoppello (PE)

– EBIKE AI LAGHETTI MAGICI DEL PARCO LAVINO

in collaborazione con Majella Bike Adventures

La bici ADATTA A TUTTI

Passeggiata con la bici a pedalata assistita dal Borgo dei Murales in Pietra fino alle meravigliose sorgenti di acqua turchese del Parco del Lavino – Lettomanoppello (PE)

domenica 10 luglio

ore 10:00 – Parco Santa Liberata – Spettacolo burattini per bambini a cura di Majellando (a pagamento)*

ore 18:00 – Località Iconicella- Visita guidata alla Miniera Iconicella – Geosito del Geoparco Maiella (gratutito)

ore 21:00 – Centro storico – Racconto dei minatori nel centro storico del paese con lumi a carburo con intermezzi teatrali dell’Associazione Letto a Teatro (gratuito)

attività a pagamento:

• A cura di Majellando*:

– FAMILY TREKKING DAL BORGO ALL’ANTICA MINIERA DELLA MAJELLA

Trekking ADATTO A TUTTI

Sul sentiero verso un’antica Miniera della Maiella accompagnati dalle incredibili storie dei Minatori presso Lettomanoppello (PE)

– TREKKING E ATTIVITA’ DI CONSAPEVOLEZZA CORPOREA: IMMERSIONE NELLA NATURA

Escursione ADATTA A TUTTI

Un’esperienza di immersione nella natura per ascoltare il nostro corpo ed essere consapevoli di quello che accade dentro di noi a Lettomanoppello (PE)

– EBIKE AI LAGHETTI MAGICI DEL PARCO LAVINO

in collaborazione con Majella Bike Adventures

La bici ADATTA A TUTTI

Passeggiata con la bici a pedalata assistita dal Borgo dei Murales in Pietra fino alle meravigliose sorgenti di acqua turchese del Parco del Lavino – Lettomanoppello (PE)