Giocoliera nel parco, evento di beneficenza a Santa Teresa di Spoltore

SANTA TERESA DI SPOLTORE – Sabato 26 giugno, alle ore 18 nel Parco di Santa Teresa di Spoltore, è in programma alla Casetta dei Bambini un evento di beneficenza a favore dei bambini ospiti di Case Famiglia. Al centro della scena gli artisti del gruppo Will Clown Abruzzo: intrattenimento, dolcetti e palloncini in dono ai più piccoli. L’iniziativa è il primo appuntamento organizzato dal Comune e dall’Associazione Kiwanis di Spoltore nell’ambito delle attività legate alla “Casetta dei bambini”.

Installata nel Parco di Santa Teresa, è stata finanzata anche da una donazione del Kiwanis. La gestione è stata affidata dal Comune proprio alla stessa associazione, con intento di dare vita a una serie di iniziative e eventi no-profit, soprattutto a favore dei bambini. Le attività patrocinate dal comune, ad esempio, possono consistere in attività volte ad aiutare i bambini meno fortunati attraverso la distribuzione gratuita di scarpe, abitini, generi di prima necessità, libri, giocattoli, nonché lettura di favole ed informazioni di natura civica, ambientale e sociale e quant’altro possa essere utile ad alleviare le sofferenze di tali bambini.

“La casetta dei bambini” spiega l’assessore Chiara Trulli “sarà utilizzata per iniziative di alta valenza sociale, e aiuterà anche a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà”.