“Giocattoli in MoVimento”, iniziativa per l’Epifania anche Pescara

PESCARA – Come da tradizione torna nel giorno dell’Epifania l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento”, già apprezzata da grandi e piccini negli anni passati, con l’intento di permettere a tantissimi bambini di socializzare e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione, ma anche di donare un sorriso a chi è meno fortunato.

“Le famiglie, con i loro bambini, potranno scambiare giocattoli o libri usati in buono stato nel gazebo che allestiremo il 6 gennaio a Pescara, all’angolo tra Corso Umberto I e Via Nicola Fabrizi – commentano i consiglieri M5S Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo”.

“Ogni bambino potrà portare due o più giocattoli che non usa più per riceverne uno in cambio. Così facendo ogni regalo donato diventerà un regalo nuovo ricevuto, come piccola lezione di educazione al riutilizzo, alla solidarietà e alla condivisione. Un modo per insegnare ai più piccoli che così facendo si aiuta anche l’ambiente, riducendo la produzione di plastica e rifiuti in genere, ed evitando che tanti giochi, ancora utilizzabili, finiscano in discarica”.

I giochi che a fine evento non avranno trovato un nuovo piccolo amico, saranno donati a bimbi meno fortunati che si trovano in case famiglia, ospedali e strutture per l’infanzia.

“Aspettiamo grandi e piccini non solo della città di Pescara ma anche dei centri limitrofi, perché la Nuova Pescara si può mettere in pratica anche attraverso la solidarietà e la voglia di stare insieme. Pensiamo al presente dei nostri bambini per avere un futuro migliore per tutti!” concludono i consiglieri Alessandrini, Sola e Di Renzo.

L’appuntamento è per venerdì 6 Gennaio 2023, dalle ore 11:00 alle ore 21:00 all’angolo tra Corso Umberto I e Via Nicola Fabrizi.