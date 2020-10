Gestione campo di bocce e struttura di via Salentina: ecco a chi andrà

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale con procedura di evidenza pubblica ha affidato all’associazione Terra Mia di Montesilvano la concessione per la gestione di tre anni della struttura in legno e l’adiacente campo di bocce in Salentina, che dovrà garantire la gestione, la manutenzione ordinaria, la custodia e la sorveglianza del chiosco e delle strutture ed attrezzature annesse e la migliore fruibilità e utilizzabilità per la collettività. Il canone per la concessione annuale è stato aggiudicato per 1.720,00 euro all’anno.

Inoltre l’associazione dovrà garantire l’apertura e la chiusura della struttura pubblica con la possibilità anche di esercitare iniziative e attività proprie del soggetto affidatario ed eventuali piccole attività di tipo commerciale. Il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese alle utenze, alla manutenzione ordinaria della struttura, alla verifica del corretto utilizzo delle strutture affidate in concessione e alla costante presenza di addetti durante l’apertura della struttura (1° Ottobre – 31 Marzo dalle 10 alle 20 e 1° Aprile – 30 Settembre dalle 8 alle 24) oltre al mantenimento del carattere pubblico e della funzione pubblica del sito e degli impianti oggetto di gestione.

“Con l’affidamento dell’area di via Salentina – afferma l’assessore allo Sport Alessandro Pompei – prosegue l’opera di riqualificazione degli impianti sportivi della città. Il chiosco è costituito da una piccola struttura in legno di circa 35 metri quadri, a ridosso del campo di bocce, costruiti per effetto di accordi urbanistici. Tale opera risulta regolarmente collaudata e riconsegnata al Comune nell’agosto 2015. La struttura insieme al campo sono da tempo inutilizzati da qualche anno. Siamo molto soddisfatti di poter ridare vita, attraverso l’associazione Terra Mia, ad una zona che merita dignità e decoro. Il campo servirà non solo ai nostri appassionati locali, ma anche a disputare gare regionali e manifestazioni di pregio”.