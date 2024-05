Gemellaggio “Abruzzo on the Road” e club “Motoaneksartitoi Messinías”

Da domani i motociclisti di Abruzzo On the Road (AOTR) porteranno in Grecia l’immagine dell’Abruzzo

PESCARA – Un gemellaggio tra Pescara e kalamata, in Grecia, che nasce dall’amore per le moto e per la vita all’aria aperta, ma non solo. E’ stata infatti presentata questa mattina a Palazzo di città la missione di Abruzzo On the Road (AOTR) che con i suoi motociclisti partirà domani alla volta della Grecia, destinazione Kalamata, per sancire con i colleghi del club “Μοτοανεξαρτητοι Μεσσηνιας – ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ” un gemellaggio che si fonda non solo sulla volontà di portare in giro per l’Europa lo spirito della scoperta e la passione per le moto.

Il Mototour della Grecia andrà avanti fino a martedì 22 maggio e rappresenta la premessa all’analoga iniziativa che tra un anno vedrà protagonisti i colleghi ellenici dei motociclisti abruzzesi, che raggiungeranno la nostra regione. Nella circostanza l’assessore Eugenio Seccia ha consegnato al presidente e al Direttivo di Aotr una pergamena di benemerenza per l’iniziativa del Mototour in Grecia e per l’impegno a favore di Pescara.

Foto e servizio a cura di Roberto di Blasio