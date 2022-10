Gediminas Zalalis è un nuovo giocatore della Bradem Roseto 20.202

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Braderm Roseto 20.20 comunica con piacere di aver sottoscritto l’accordo con Gediminas Zalalis. Lungo lituano classe ’95, ha trascorso la quasi totalità della sua carriera nel paese natio tra prima e seconda serie, giocando soprattutto con la prestigiosa maglia del Lietkabelis e con quella degli Alytus Wolves. È sbarcato in Italia la scorsa stagione, precisamente a Messina dove ha chiuso il campionato di C Gold a oltre 18 punti di media. È un giocatore interno, dotato di un efficace tiro dal mid range e anche di buona mobilità, e fornisce dunque a coach Francani una dimensione alternativa a quella perimetrale.

Il coach commenta così l’acquisto: “Parliamo di un giocatore che volevo già a tutti costi in estate, non ci sono state le condizioni per prenderlo ma questa volta ho chiesto alla società di tornare su di lui perché fa proprio al caso nostro. È un professionista serio nonché ottimo uomo squadra soprattutto in difesa, aspetto che mi manca; in attacco può giocare sia vicino che lontano dal canestro. Nutro tante aspettative e tanta speranza in lui”.

Gediminas si unirà già a partire da questa sera alla squadra per gli allenamenti, prodromici ai prossimi impegni. La società intende ringraziare la Di Biaso Agenzia per l’accordo raggiunto.