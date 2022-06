Gara ciclistica juniores a Sant’Onofrio di Campli il 3 luglio

CAMPLI – Mantenendo fede alla tradizione portata avanti dalla Fonte Collina negli anni passati, il neonato sodalizio dell’Asd Antonio Franchi si appresta ad organizzare domenica 3 luglio il Trofeo Industria-Commercio-Artigianato Sant’Onofrio una corsa che da sempre ha richiamato ai nastri di partenza il fior fiore del ciclismo juniores del Centro-Sud Italia.

Con ritrovo alle 9:30 in Piazza Madonna delle Vittorie a Sant’Onofrio e la partenza prevista alle 15:00, confermato il percorso delle passate edizioni che misura complessivamente 106 chilometri con una serie di circuiti che si intersecano tra di loro e che si sviluppano tra Floriano, Villa Ricci e Fondovalle Salinello nel primo anello di 12 chilometri, a seguire 12 giri di 6 chilometri cadauno attorno Sant’Onofrio. La novità di questa edizione è rappresentata da un circuito finale di 20 chilometri che coincide con l’attraversamento di Bellante ricalcando al contrario il medesimo circuito affrontato l’11 marzo scorso alla Tirreno-Adriatico.

Con le adesioni che ad oggi hanno superato la novantina di unità, l’amministrazione comunale di Campli e la Pro Loco di Sant’Onofrio sono le altre colonne portanti della macchina organizzativa di una manifestazione di gran livello dove lo spettacolo non mancherà di certo per omaggiare anche Luigi Pizzuti e un grande campione del ciclismo abruzzese del passato come Antonio Franchi.

Ed è grazie al comune di Campli del sindaco Federico Agostinelli e agli organizzatori dell’Asd Antonio Franchi che è prevista una conferenza stampa di presentazione della corsa programmata per giovedì 30 giugno al Palazzo della Provincia di Teramo alle 10:45.