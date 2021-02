Futuro delle Naiadi, Masci: “Comune di Pescara pronto a fare la sua parte”

“E’ ora che la Regione, da lei autorevolmente presieduta e con una particolare attenzione ai temi che sono tanto importanti quanto prioritari, proceda alla soluzione della questione“

PESCARA – Sul futuro del centro sportivo Le Naiadi, alle prese col nodo scorsoio dell’indisponibilità dell’attuale gestore a riaprire gli impianti e, di fatto, a portare avanti l’attività, il sindaco di Pescara Carlo Masci si è rivolto al Governatore della Regione, Marco Marsilio: “E’ ora che la Regione, da lei autorevolmente presieduta e con una particolare attenzione ai temi che sono tanto importanti quanto prioritari, proceda alla soluzione della questione dell’affidamento definitivo de Le Naiadi, ponendosi al di sopra di contrasti estemporanei e di disaccordi che non hanno ragion d’essere. Non è più il tempo di procrastinare una scelta che preservi il passato, custodisca il presente e trasmetta al futuro il bene de Le Naiadi e la sua eredità fatta di cultura, sport e socializzazione. Non possiamo far spegnere le potenzialità già dimostrate, non dobbiamo mancare a un nostro preciso dovere di operare per il giusto e per l’utile”.

Il primo cittadino del capoluogo adriatico ha sottolineato l’importanza che il centro turistico sportivo ha assunto nel tempo, essendo stato teatro di prestigiose gesta sportive, con protagonisti quali il dream-team della pallanuoto, che vinse tutto ciò che c’era da vincere a livello internazionale, o Federica Pellegrini che stabilì a Pescara il record mondiale, per continuare con manifestazioni di spettacolo quali il Festival Jazz; tutti eventi che hanno proiettato in modo straordinario l’immagine di Pescare e dell’Abruzzo nel mondo.

“Il Comune di Pescara è pronto a fare la sua parte – ha concluso Carlo Masci – partecipando a qualsiasi tavolo che la Regione Abruzzo convocherà per il rilancio di un centro sportivo che ha tutte le caratteristiche per diventare la Coverciano del nuoto”.