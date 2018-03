Francis Salina, “That’s Amore”: dal 2 aprile sulle radio

Il cantante abruzzese andrà in onda sulle radio nazionali e internazionali con il brano del famoso cantante italoamericano Dean Martin

GIULIANOVA (TE) – Francis Salina, nome d’arte di Francesco Fratini, teatino di nascita ma da molti anni vive e lavora a Giulianova, dal prossimo 2 aprile al 6 maggio, la sua voce baritonale andrà in onda sulle radio nazionali e internazionali con il brano “That’s Amore” del famoso cantante italoamericano Dean Martin.

Grazie alla collaborazione e promozione artistica con l’etichetta discografica Lotus Music di Fiorentino (San Marino), il cantante abruzzese, farà sentire la sua splendida voce anche ai connazionali all’estero: Usa, Canada, Australia, Belgio e Svizzera.

Artista di musica leggera stile anni ’60, ricorda spesso e volentieri la madre cantante: “lei mi ha trasmesso la passione per la musica e la provvidenza mi ha dotato in tal senso, ed io canto, o per meglio dire, interpreto brani noti con un’enfasi particolare in stile “only you”, che spesso mi scambiano per uno straniero”.

Francis Salina, nel 2016, fu ospite di Sanremo doc al Palafiori di Sanremo e nel 2017, al Festival Voci d’Oro di Montecatini Terme. Recentemente sta accarezzando l’idea di presentarsi alle selezioni dei talent show italiani.