Francesco Ettorre in visita all’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova

GIULIANOVA – Ieri mattina il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, ha fatto visita al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, dove è stato accolto dal Tenente di Vascello Daniela Sutera, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Giulianova.

Nel corso dell’incontro, il Presidente di Federvela ha incontrato il personale militare in servizio e visitato la sala operativa oltre che le unità navali in dotazione, esprimendo grande apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto dalla Guardia costiera a tutela della vita umana in mare ed dell’ambiente marino; è stata quindi ribadita l’importanza della cultura del mare e del rispetto delle regole da parte dell’utenza marittima, aspetti questi perseguiti proprio dalla Guardia costiera e fortemente condivisi anche dalla Federvela e che di certo accomunano chi va per mare con passione, professionalità e rispetto dell’ecosistema mare.

L’occasione ha permesso anche di ascoltare l’entusiasmante racconto del Presidente sull’esperienza olimpica di “Tokyo 2020” dove la vela azzurra ha conquistato l’oro olimpico, dopo oltre vent’anni di attesa.

Ad accompagnare il Presidente giuliese, il Direttore sportivo Di Giulio ed il Consigliere Banfi del Circolo Nautico “V. Migliori” di Giulianova, di cui il presidente è socio da molti anni.