Francesco Di Donato conferma con l’Amatori Basket 2020/2021

PESCARA – L’Amatori Pescara è lieta di annunciare la conferma di Francesco Di Donato, esterno classe 2000, nel roster della prima squadra affidata per la stagione agonistica 2020-21 a coach Renato Castorina.

Giocatore dalle potenzialità importanti, “Dido” prosegue così la sua avventura in biancorosso che in passato gli ha riservato minuti importanti anche in B. Nella scorsa annata agonistica, quella bloccata dallo scoppio della pandemia, Francesco è stato particolarmente sfortunato poiché vittima di fastidiosi infortuni che ne hanno minato l’impiego e la continuità di rendimento, ma nelle circostanze nelle quali è stato a disposizione ha confermato tutte le doti che fanno di lui uno degli under più forti e importanti della categoria. Giocatore capace di prendersi tiri importanti nonostante la giovane età, si distingue per impegno ed applicazione anche negli allenamenti alzando il livello interno di competitività del roster. Aspetto non secondario, è fortemente legato ai colori biancorossi ed ha un forte senso di appartenenza al club.

“Francesco è un patrimonio della società ed essendo un ragazzo cresciuto con noi la sua presenza rappresenta un ulteriore motivo di vanto“, le parole del d.s. Giovanni Pappacena. “Inserire dei giovani biancorossi nel roster di prima squadra è importante per noi, stiamo oltretutto parlando di un ragazzo con ampi margini di miglioramento. L’anno scorso aveva iniziato bene, stava dando il suo contributo fino a quando a novembre è stato bloccato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi non facendogli continuare il suo anno di maturazione come era lecito aspettarsi. Lo stop del campionato causa Covi ha fatto il resto. Per i giovani è fondamentale poter giocare per crescere e migliorare e dal punto di vista tecnico e tattico sia la società sia lo staff tecnico puntano molto su Dido. E’ un esterno dotato di buon tiro, ma dimostra anche responsabilità e maturità in campo in molti frangenti delle partite, cosa non scontata per un classe 2000. Con il lavoro di coach Castorina crediamo che Francesco possa fare quel salto di qualità che possa permettere di trovare in casa Amatori in futuro un giocatore completo e “finito”, inoltre prodotto dall’Amatori stessa”.

Francesco Di Donato ha già avuto modo di lavorare, seppur parzialmente e nel totale rispetto dei protocolli anti-Covid, con coach Renato Castorina nelle sessioni di allenamento che il nuovo tecnico biancorosso ha sostenuto con i ragazzi del Settore Giovanile Amatori già nel giro della prima squadra. E le premesse del rapporto sono ottime: sarà una lunga e affascinante stagione quella che sta per iniziare e “Dido” vuole farsi trovare prontissimo all’appuntamento.

“Sono davvero molto contento di essere qui e di vestire ancora questa maglia”, le parole di Di Donato, “e sono altrettanto carico per la stagione. Speriamo che dopo l’interruzione della scorsa stagione possiamo iniziare a lavorare il prima possibile per affrontare al meglio il campionato che andremo a disputare, conoscendoci sempre più tra compagni di squadra per trovare la giusta alchimia e il giusto affiatamento. Coach Castorina? Ho avuto modo di affrontarlo qualche anno fa in campionato, ho sempre pensato che fosse un ottimo allenatore e ne ho avuto la piena conferma conoscendolo meglio durante gli allenamenti di questa estate. Ai tifosi dico di supportarci, perchè abbiamo bisogno di loro. Sempre forza Amatori!”.

Inoltre, l’Amatori Pescara comunica, con enorme soddisfazione, che anche per la stagione agonistica 2020-21 potrà avvalersi della competenza, dell’esperienza e della dedizione di tre grandi professionisti che già da tempo fanno parte della Famiglia biancorossa. Proseguirà infatti la collaborazione per la prima squadra con Equlibrium 2.0 nelle persone di Vittorio Gennaro, coordinatore del settore sanitario e fisioterapico, e Giuseppe Cozzi, preparatore atletico, ed inoltre resterà con noi anche il fisioterapista di campo Antonio Giulio Ruggiero.

Tre risorse importanti per l’Amatori, tre numeri uno nel loro settore che contribuiranno a costruire le fortune biancorosse.