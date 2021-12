Francavilla al Mare, furto di autocarro: denunciato un 33enne

Nel corso della notte è stato sventato un furto di autocarro che viaggiava in autostrada direzione sud. Il giovane è stato fermato dalla polizia stradale e denunciato per ricettazione

FRANCAVILLA AL MARE – Nella serata di ieri, verso le 23.40 il Centro Operativo della Polizia Stradale di Pescara dava la notizia del furto di un autocarro avvenuto nel territorio del Comune di Francavilla. Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Lanciano, posizionati all’altezza del Casello Autostradale di Val di Sangro, hanno intercettato il mezzo rubato e dopo averlo seguito per un po’, lo hanno fermato in sicurezza nell’area di servizio “Sangro Sud”. A bordo, un giovane di 33 anni residente a San Severo, pluripregiudicato, che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.