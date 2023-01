Fossacesia, “Sapori a Palazzo” con la Festa dell’uva e del vino 2023

FOSSACESIA – “Abbiamo ha deciso che Sapori a Palazzo, che in passato è stata proposta nel mese di dicembre non riscuotendo il successo che tutti cercavamo perché spesso condizionata dalle condizioni climatiche del periodo, si terrà invece nell’ambito della Festa dell’Uva e del Vino, nel mese di ottobre 2023 . La decisione è stata presa nel corso di una riunione svoltasi in comune con le associazioni e i commercianti della città allo scopo di dare maggiore risalto all’evento enogastronomico e inserendolo nel contesto di una manifestazione come la Festa dell’Uva e del Vino, riproposta lo scorso ottobre dopo tanti anni di assenza e che ha riscosso un notevole successo”.

E’ quanto rendono noto il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, e l’assessore agli Eventi e Manifestazioni, Maura Sgrignuoli.

Sono state le volte in cui il programma di Sapori a Palazzo ha subito delle variazioni a causa del maltempo che quelle in cui l’evento è iniziato e si concluso regolarmente. “Una manifestazione del genere, ricordano il sindaco e l’assessore, che propone assaggi di alimenti, va ovviamente preparata in anticipo e ha dei costi che non sempre vengono recuperati proprio a causa del periodo di instabilità meteorologica. Inoltre, esige l’impegno dell’Amministrazione comunale per allestire stand, assicurare la distribuzione di energia elettrica e per garantire la sicurezza dei cittadini. Ci è sembrato ovvio spostare questo appuntamento d’intesa con le associazioni e i commercianti e siamo certi che si sia trattata della scelta più giusta da fare”.