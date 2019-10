Fossacesia, riunione dei quattro sindaci aderenti alla CUC

FOSSACESIA – Nella giornata del 21 ottobre, si è svolta presso il palazzo comunale di Fossacesia, sede della Centrale Unica di Committenza, la riunione dei quattro sindaci aderenti alla CUC, Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia) che è anche presidente, Gianni Di Rito (Rocca San Giovanni) assieme al consigliere Fabio Caravaggio, Maria Giulia Di Nunzio (Santa Maria Imbaro) e Raffaele Nasuti (Bomba). I primi cittadini, alla luce dell’esperienza maturata, delle pratiche attivate per espletare le procedure di gara per lavori, servizi e forniture, nonché per i benefici prodotti dalla razionalizzazione del personale e delle strutture degli enti, hanno deciso di proseguire l’attività dell’ufficio associato, tenuto conto degli obiettivi raggiunti.

“Dall’inizio del 2019 sono state avviate molte procedure d’appalto e tutti in tempi rapidi, il cui esito, tra l’altro, è stato positivo – ha affermato il sindaco di Fossacesia, Di Giuseppantonio -. Nonostante l’obbligo di ricorrere alla CUC per i Comuni non capoluogo di provincia è stato sospeso fino al prossimo 31 dicembre 2020 in osservanza del Decreto Legge ‘Sblocca cantieri’, abbiamo comunque deciso di mantenere attiva la convenzione e andare avanti insieme sulla base del positivo giudizio espresso da tutti, in termini di efficienza e efficacia dell’ufficio, guidato dall’ing. Silvano Sgariglia con la collaborazione dell’ing. Luca D’Orsogna Bucci”.