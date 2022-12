Fossacesia, realizzato impianto di illuminazione sulla Statale Adriatica Sud

FOSSACESIA – L’Anas ha accolto la richiesta del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e come fatto in passato con altrettanta sollecitudine per altri interventi eseguiti sul territorio comunale, ha provveduto ad allungare l’impianto di illuminazione dalla rotonda posta allo svincolo tra Fondovalle Sangro con la Statale Adriatica 16, fino a Pozzo Palazzo.

Quest’ultima strada, che collega il Lungomare di Fossacesia Marina alla SS16, è molto importante vuoi per la presenza a poca distanza di un parcheggio, vuoi perché consente il deflusso del traffico che percorre la riviera. Illuminazione che serve a garantire la sicurezza lungo questa importante arteria stradale, sopratutto negli incroci piu trafficati: oltre a Fosso Palazzo; Provinciale Pedemontana; uscita Fondovalle Sangro; ingresso nuova rotonda Baya Verde; Sottovia Grotte che collega al Lungomare Sud; via Piane che porta alla stazione ferroviaria Fossacesia/Torino di Sangro.