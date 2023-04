Fossacesia, pulizia aree verdi private per partenza Giro d’Italia 2023

FOSSACESIA – Arriva il Giro d’Italia e il sindaco di Fossacesia, con una ordinanza, invita i cittadini a fare più bella la città. Nel provvedimento, infatti, il primo cittadino Enrico Di Giuseppantonio, esorta i proprietari di aree e spazi privati a effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia, di erba incolta e vegetazione spontanea, così come di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi – scrive il sindaco -. Le situazioni di incuria e di degrado contribuiscono a compromettere il decoro di Fossacesia, che il 6 maggio vedrà la partenza al mattino della prima tappa del Giro E, dal centro cittadino, e nel primo pomeriggio della 106ma edizione del Giro d’Italia, dalla Marina, eventi che porteranno attraverso i media in tutto il mondo le immagini della nostra città. Inoltre, vi sono da tutelare gli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza per evitare roghi visto che ci avviamo verso condizioni climatiche che faranno salire le temperature. Mi appello quindi al senso civico di tutti i detentori a qualunque titolo di immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale perché collaborino per contribuire ad offrire il 6 maggio una Fossacesia con indosso il migliore abito della festa”. Comune, Provincia e Anas hanno iniziato le attività di pulizia del verde pubblico e il decespugliamento lungo le strade e la Via Verde.

