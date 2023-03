TERAMO – “Va riconosciuto al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – che ringrazio per la tenacia e l’impegno profuso – il grande risultato di aver portato a buon fine, in seno all’odierno Tavolo della conferenza Stato-Regioni, l’ulteriore fondamentale tranche di finanziamento per l’ultimazione della nuova sede, di Teramo, dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale d’Abruzzo e Molise. La struttura cittadina, eccellenza apprezzata a livello internazionale per gli elevatissimi standard tecnologici, di competenza e professionalità nel settore della sanità animale e nelle zoonosi, rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra regione. Essa dispone di ben sette sedi territoriali, tra quella centrale teramana e le altre minori dislocate in Abruzzo e Molise e impiega, considerato anche l’indotto, più di 600 dipendenti. Il nuovo complesso rappresenterà, quindi, un centro nevralgico internazionale ultramoderno in grado di competere per efficienza e produttività nei servizi del settore ai livelli più alti e qualificati al mondo”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Cipolletti.

Finanziamento nuova sede Zooprofilattico d’Abruzzo e Molise: nota di Cipolletti ultima modifica: da