La compagnia teatrale della sezione pescarese dell’Associazione Nazionale della Polizia Penitenziaria mette in scena la celebre commedia di Eduardo De Filippo

PESCARA – Venerdì 10 giugno alle 21:00 all’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara andrà in scena “Filumena Marturano” a cura della compagnia “TeatrAnppe”, fiore all’occhiello della sezione pescarese dell’Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria, inaugurata nel 2018 e intitolata al giudice Emilio Alessandrini.

L’Anppe è l’unica organizzazione, a livello nazionale, rappresentativa del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del Corpo di polizia penitenziaria in congedo. Tra le sue tante finalità statutarie vi è anche quella di collaborare con enti e istituzioni per svolgere attività di tipo sociale, culturale, ricreativo e sportivo: proprio per questo motivo, su impulso dell’ex comandante della polizia penitenziaria prima di Pescara e poi di Chieti, Valentino Di Bartolomeo, tragicamente scomparso lo scorso anno vittima del Covid, è nata la compagnia teatrale “TeatrAnppe”, che riunisce circa una quindicina di agenti di polizia penitenziaria, sia in servizio che in pensione.

“Filumena Marturano”, si legge nelle note della regista Paola Capone, “è sicuramente l’opera più nota e più ampiamente divulgata del vasto repertorio eduardiano. Fu rappresentata per la prima volta la Teatro Politeama di Napoli per poi essere replicata nei più importanti teatri italiani ed europei. La commedia trae spunto da una notizia di cronaca: una donna, a Napoli, convivente con un uomo, riesce a farsi sposare fingendosi moribonda. Oggi l’episodio sembrerebbe a dir poco anacronistico ma, al di là delle convenzioni sociali, si può ritenere la commedia di un’attualità disarmante. Oggi, più di ieri, assume vitale valore il richiamo all’istituto della famiglia per recuperare quel bisogno di sicurezza determinato dallo smarrimento socio-affettivo che affligge l’odierna società, barricata in una sorta di individualismo collettivo”.

I biglietti (posto unico 5 euro) sono disponibili sul circuito CiaoTickets e l’incasso della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione Genti d’Abruzzo.