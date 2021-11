Fiera dell’elettronica a Chieti il 13 e 14 novembre 2021

CHIETI – Il prossimo weekend torna la Fiera dell’Elettronica alla Camera di Commercio di Chieti Scalo dopo due anni di assenza a causa della pandemia. L’evento giunge quest’anno alla sua tredicesima edizione ed è organizzato dalla Cm Eventi, reduce dal grande successo di pubblico della Fiera dell’Elettronica a Montesilvano.

Saranno presenti espositori da tutta Italia per un appuntamento che è tradizionalmente uno dei più importanti della nostra regione per il settore. La scelta per coloro che saranno presenti sarà variegata come nelle altre edizioni: si spazierà infatti dall’Informatica alla Telefonia, fino al Software, gli accessori, componenti, elettronica, illuminazione, radio CB, inchiostri, stampanti, surplus, elicotteri, droni, valvole, ma anche alcuni stand di dischi in vinile e cd/dvd per gli amanti della musica e tanto altro.

Attesa anche per le novità di questa edizione come ad esempio il modellismo e le tazze personalizzate, molto ricercate dagli appassionati. Due saranno gli spazi riservati agli espositori: il Padiglione A e una tensostruttura esterna.

Così l’organizzatore, Vittorio Diluise, introduce questa tredicesima edizione della Fiera dell’Elettronica a Chieti: “Torniamo a Chieti a grande richiesta: da qui ricominciamo per tutta la zona che riguarda appunto il capoluogo teatino, Lanciano e Avezzano. È la prima fiera che organizziamo nei territori che ho appena citato dopo il forzato stop dovuto alla pandemia. Probabilmente ne faremo un’altra anche ad Avezzano”.

L’appuntamento con la Fiera dell’Elettronica è dunque per il prossimo weekend, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, presso la Camera di Commercio di Chieti Scalo, Via F.lli Pomilio SN.