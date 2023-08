Festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta: programma 2023

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Torna martedì 15 agosto il consueto appuntamento con i festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta, Patrono della città di Roseto degli Abruzzi, e dalla mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico che ogni anno attrae migliaia di visitatori su tutto il territorio rosetano.

Il programma della giornata prevede alle ore 17:00 la Solenne Processione per le vie cittadine, accompagnata dalla Banda Città di Forcella, con partenza dalla Chiesa di S. Maria Assunta fino al lido “La Lucciola”. Alle ore 18:30 uno dei riti più suggestivi dell’Assunta, la Processione in Mare con la deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti. Alle ore 19:00 la Santa Messa in piazza Ponna andrà a chiudere il programma liturgico. Dalle ore 22:00 spazio alla musica, sempre in piazza Ponno, con il concerto della “Masters Band”, storica band teramana sulle scene da oltre trent’anni che proporrà uno spettacolo caratterizzato da cover di musica italiana e internazionale. Dopo la mezzanotte tradizionale spettacolo pirotecnico, nell’area del Pontile, che chiuderà il ferragosto rosetano.

“Anche quest’anno Roseto degli Abruzzi proporrà dei festeggiamenti per il Ferragosto all’insegna della tradizione, con i riti liturgici e i festeggiamenti patronali in onore di S. Maria Assunta e la suggestiva Processione in Mare, e dell’intrattenimento con il concerto serale della “Masters Band” e con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà a giorno il nostro splendido litorale con un suggestivo spettacolo di luci e figure” dichiarano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio. “Come ogni anno il Ferragosto rosetano attirerà tanti turisti e persone da tutta la provincia di Teramo e non solo, per una serata magica e da vivere con il naso all’insù che rappresenta, come ogni anno, un importante volàno per tutti gli operatori del settore turistico-ricettivo”.

L’Amministrazione ringrazia la Parrocchia di S. Maria Assunta, la Lega Navale, la Cooperativa Rosetani Pescatori, il balneatori e l’Associazione Balneatori per il supporto fornito e il fotografo Angelo Stama per aver concesso la foto utilizzata per la locandina.