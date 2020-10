Festa di Ognissanti e commemorazione defunti: info cimiteri a Fossacesia

Sia nel cimitero di Fossacesia che in quello di Villa Scorciosa, sono stati predisposti ingressi ed uscite separati, e apposite corsie, che saranno presidiate da volontari e dagli operatori della ditta che gestisce i servizi

FOSSACESIA – In occasione della festività di Ognissanti del 1° novembre e della Commemorazione dei defunti del 2 novembre l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha disposto apposite ordinanze e direttive con le quali sono state stabilite le modalità di accesso ai cimiteri di Fossacesia e Villa Scorciosa.

I cimiteri, quindi, resteranno aperti. Le regole per l’accesso sono state stabilite nel corso di una riunione, presieduta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, alla quale hanno partecipato gli assessori, i capigruppo consiliari ed i responsabili dei Settori Comiteriale e della Polizia Municipale. L’accesso sarà contingentato nelle due strutture. Sia nel cimitero di Fossacesia che in quello di Villa Scorciosa, sono stati predisposti ingressi ed uscite separati, e apposite corsie, che saranno presidiate da volontari e dagli operatori della ditta che gestisce i servizi nei due cimiteri ai quali è stato affidato il compito di regolare il flusso dei visitatori, evitando assembramenti.

Per quanti si recheranno nelle cappelle private, sarà consentita la visita ai defunti lì sepolti ad una persona per volta. Controlli saranno istituiti anche all’esterno dei cimiteri, con la presenza di operatori che provvederanno a contingentare gli ingressi e ricordare a tutti le norme anti Covid da seguire. Si ricorda che per accedere ai cimiteri sarà obbligatorio indossare correttamente la mascherina, igienizzare le mani e mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro tra le persone all’interno delle strutture e limitare il tempo di permanenza all’interno dei cimiteri per consentire a tutti un congruo momento di raccoglimento.

Su disposizione della Polizia Locale, dalle ore 8 del 30 ottobre e sino alle ore 18 del 2 novembre, è stata apportata modifica alla circolazione per evitare ingorghi. E’ vietata la sosta dei veicoli lungo le mura di cinta del cimitero di Fossacesia ed è stato istituito il senso unico di marcia dall’entrata della zona vecchia del cimitero (via della Pace) e sino all’entrata nuova, nella sola direzione di uscita verso la rotonda sulla SP 524, incrocio tra viale San Giovanni e via Marina. Gli agenti della Polizia Municipale svolgeranno i servizio per l’intera giornata. Nelle prossime ore, ha annunciato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, il Presidente della Regione emetterà un’apposita ordinanza per disciplinare su tutto il territorio abruzzese l’accesso nei cimiteri.