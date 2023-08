Festa della Madonna del Popolo a Spoltore: il programma 2023

SPOLTORE – Si rinnovano anche per quest’anno i tradizionali festeggiamenti cittadini in onore della Madonna del Popolo, cominciati mercoledì 30 agosto con il Concerto a Maria dell’organista Walter D’Arcangelo, con tanti appuntamenti religiosi e civili in calendario.

Il programma prevederà venerdì 1 settembre alle 19:30, dopo la Santa Messa nella chiesa di San Panfilo, l’esposizione della statua della Madonna del Popolo, e alle 21:30 in piazza Di Marzio lo spettacolo teatrale “Non è mai troppo tardi” della compagnia teatrale Atriana APS.

Sabato 2 settembre la Santa Messa è prevista alle ore 18:30, seguita dal torneo di calciobalilla umano in programma dalle 19:30 presso il campetto della scuola elementare, dove sarà allestito anche un parco giochi gratuito con gonfiabili. Alle 21:30 in piazza Di Marzio lo spettacolo di Taranta, Pizzica e Saltarello con I Musici.

Domenica 3, con le funzioni religiose previste alle 8:30 e alle 10:30, andrà in scena alle 17:00 la XXV rievocazione del Miracolo della Madonna in epoca saracena. Il percorso andrà dal convento a piazza Di Marzio, con la partecipazione del “Corteo Storico Madonna del Popolo” in costume cinquecentesco con i “Musici e Sbandieratori di Bucchianico”. A seguire la processione con la statua della Madonna del Popolo, accompagnata dalla Banda di Introdacqua in alta uniforme, che sfilerà anche in mattinata dalle 9:00 alle 12:00 per le vie della città. Alle 19:00 la S.Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Tommaso Valentinetti, Arcivescovo Metropolita di Pescara-Penne, e in serata alle 21:30 in Piazza Di Marzio lo spettacolo musicale Rino Live Tribute Band, con Francesco Antonelli.

Lunedì 4 settembre dopo la Santa Messa delle 18:30 avverrà la reposizione della statua della Madonna del Popolo, e alle 21:30 in Piazza di Marzio sarà il turno della XVI Serata della Spoltoresità con i Borghi “Quande l’acque si jèj a ccòje…”, canti e storie dei borghi con i “Discanto-Musica popolare abruzzese” e “ossi di morto” e vino cotto.

Infine, venerdì 8 settembre dopo la Santa Messa il programma si chiuderà alle 21:00 con il concerto di musica sacra per la natività di Maria “Locus Iste” con il concerto Polyphonia. Gli organizzatori della festa ringraziano l’Associazione La Centenaria, il Gruppo Scout, le Zone pastorali e tutto il gruppo dei collaboratori che fanno parte delle Associazioni più vicine alla Parrocchia di San Panfilo. Verranno inoltre organizzate delle visite guidate nel Centro Storico dalla Pro Loco, prenotatili al numero 3534278621.

“La festa della Madonna del Popolo è un appuntamento tradizionale e sempre molto emozionante, che raccoglie tutto insieme il popolo spoltorese in una bellissima atmosfera” commenta il sindaco Chiara Trulli. “Tutto questo lo dobbiamo all’intuizione della Parrocchia di San Panfilo, da cui oltre vent’anni fa insieme all’Associazione La Centenaria, il Gruppo Scout e altre associazioni vicine alla parrocchia, nacque l’idea di rievocare con la Sacra rappresentazione del Miracolo della Madonna, un episodio della nostra cultura popolare, la cui origine risale al lontano passato. Con il passare degli anni questo momento è diventato sempre più identitario per la nostra città e per il suo folklore, in cui sentirci parte attiva e orgogliosa di una comunità con i suoi valori fondamentali. Mi auguro che tutti gli appuntamenti, sia religiosi sia civili, siano vissuti con grande partecipazione da tutta la nostra cittadinanza”.

“La festa della Madonna del Popolo costituisce ogni anno una felice circostanza per ritrovarsi insieme nelle comuni radici che legano le persone a questo territorio” aggiunge il parroco di Spoltore don Gino Cilli, “Per rievocare fatti storici che hanno segnato la vita di queste zone, per far tornare a vivere in qualche modo persone e tradizioni folcloristico-religiose che nel passato hanno arricchito questa città, rendendola un punto di riferimento nella geografia della devozione mariana locale”.