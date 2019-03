Festa della donna, il pensiero della Pezzopane

L’AQUILA – Stefania Pezzopane, Deputata PD, affida alla seguente nota le riflessioni sulla Giornata Internazionale della Donna:

“Alla vigilia dell’8 marzo ci sono stati due femminicidi in poche ore, una donna ammazzata dal marito e l’altra dal fidanzato, a Napoli e Messina. Ancora insufficiente è lo sforzo di contrasto e di prevenzione della violenza di genere. Voglio, proprio nel giorno dell’8 marzo, lanciare un grido di dolore per le troppe donne violentate, maltrattate e discriminare e dire con energia che è necessario un intervento straordinario contro la violenza di genere, con lo stanziamento di nuove risorse per i piani antiviolenza, per il rafforzamento di tutti i luoghi antiviolenza ( più controllo del territorio, piu centri antiviolenza,più cultura del rispetto nelle scuole e nelle università). È inoltre necessario contrastare i troppi attacchi alle libertà e ai diritti femminili in atto, dal ddl Pillon alla paventata riapertura delle case chiuse. Spira un vento di regressione culturale pericoloso, come mai prima d’ora. Parteciperò a numerose iniziative in tutto Abruzzo ed in particolare a Castelvecchio Subequo inaugureremo una panchina rossa simbolo di lotta contro la violenza”.