Festa del tesseramento Ugl Pescara 2020, oggi in via Milano

PESCARA – Il 15 gennaio, è stato presentato a Roma, il nuovo logo UGL dal Segretario Generale Francesco Paolo Capone, in quella occasione, la Confederazione ha individuato la giornata del 1 febbraio 2020 come la giornata della Festa del Tesseramento avente lo scopo di distribuire le tessere UGL ai dirigenti sindacali e agli iscritti.

Tale iniziativa avrà luogo in tutta Italia e per Pescara dalle ore 10.00 alle 12.30 presso la sede della UGL di via Milano 3 e vedrà la partecipazione del Segretario Confederale Egidio Sangue.