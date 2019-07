Festa del Socio Bcc dell’Adriatico Teramano a Mosciano Sant’Angelo

Oltre 3mila gli invitati alla manifestazione biennale in programma sabato 3 agosto al Country House Borgo Spoltino

MOSCIANO SANT’ANGELO – La Bcc dell’Adriatico Teramano celebrerà, come fa ogni due anni, la Festa del Socio. Sono oltre tremila i soci invitati alla manifestazione che si svolgerà sabato 3 agosto ancora una volta al Country House Borgo Spoltino di Mosciano Sant’Angelo.

La manifestazione inizierà alle ore 20. Per la governance dell’Istituto di credito è l’occasione per condividere un momento di amicizia attraverso spettacoli, divertimento e gastronomia ma anche per stendere il bilancio davvero lusinghiero della banca del territorio che cresce in termini di utili, investimenti e crediti alle piccole e medie imprese. A fare gli onori di casa il presidente Antonino Macera e l’intero Cda insieme alla direzione generale e ai dipendenti delle varie filiali.