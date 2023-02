Festa degli gnomi a Roccaraso: come partecipare all’edizione 2023

ROCCARASO – La Festa Nazionale degli Gnomi, fiore all’occhiello della Compagnia teatrale “I Guardiani dell’Oca”, è un evento spettacolare, magico e irripetibile dell’estate abruzzese. E’ un festival di Teatro Ambiente e di Teatro per l’infanzia in stile fantasy. E’ la festa della natura e della fantasia, dove gnomi, fate, folletti, elfi e fauni, che vivono nascosti nel bosco, escono allo scoperto e incontrano i bambini, rivelando loro segreti e incantesimi e dando vita a spettacoli meravigliosi, di giorno e di notte, in un mix di sogno e realtà. Ma dopo soli 3 giorni la magia scomparirà e le strane creature ritorneranno a vivere nelle profondità del bosco…. E’ una festa che nasce con obiettivi e finalità molto importanti. Con la festa si vuole favorire e diffondere il Teatro Ambiente. Si legge nella nota degli organizzatori:

“Si vuole promuovere in ambito internazionale, nazionale e regionale, l’immagine e la conoscenza del nostro territorio e valorizzare le nostre aree verdi e protette. Si vuole favorire l’interscambio culturale, esaltare la drammaturgia contemporanea, i giovani autori e compositori, divulgare il patrimonio storico-antropologico della tradizione popolare e contribuire alla conoscenza e rispetto della diversità.

La festa, che si svolgerà in un weekend (venerdì, sabato e domenica) di luglio 2023 lungo i sentieri boschivi dell’area verde dell’Aremogna a Roccaraso (AQ), quest’anno giunge alla sua ventesima edizione e per l’occasione la compagnia teatrale dei “Guardiani dell’Oca”, nella persona di Zenone Benedetto, ha deciso di organizzare una raccolta fondi per renderla ancora più irripetibile.

Quest’anno chiunque aderirà e supporterà la festa con un contributo potrà essere protagonista. Non perdere l’occasione di essere fata, gnomo o folletto per un giorno e lasciarti travolgere dalla magia del bosco incantato”.

I pacchetti con cui contribuire sono i seguenti:

1) PACCHETTO UNICORNO

10€ o più

Riceverai via mail un coupon per ottenere gratuitamente un gadget ufficiale della Festa.

2) PACCHETTO PICCOLO POPOLO

25€ o più

0/300 disponibili

Riceverai via mail 1 coupon per 1 priority pass su uno spettacolo notturno a scelta e 1 coupon per ottenere lo sconto del 10% presso l’area food della festa.

3) PACCHETTO FAUNO

50€ o più

Riceverai via mail: 1 coupon per 1 ingresso ridotto del venerdì, 1 coupon per un ingresso gratuito su uno spettacolo notturno a scelta e 1 coupon per un gadget ufficiale (ghirlanda).

4) PACCHETTO FATE

100€ o più

Riceverai via mail: 1 coupon per 2 ingressi gratuiti giornalieri del venerdì; 1 coupon per 1 priority pass su 1 spettacolo notturno a scelta (se di sabato o domenica lo spettacolo notturno è vincolato all’acquisto di biglietto giornaliero a tariffa ridotta); 1 coupon per 1 gadget ufficiale (cappello da gnomo).

5) PACCHETTO FOLLETTO

250€ o più

0/15 disponibili

Riceverai via mail: 1 coupon per 4 ingressi gratuiti giornalieri del venerdì;

1 coupon per 1 priority pass su 1 spettacolo notturno a scelta (se di sabato o domenica lo spettacolo notturno è vincolato all’acquisto di biglietto giornaliero a tariffa ridotta);

1 coupon per 1 gadget ufficiale (cappello da gnomo);

1 coupon per 1 ombrellone riservato gratuito.

6) PACCHETTO ELFO

500€ o più

0/18 disponibili

Riceverai via mail: 1 coupon per 4 ingressi gratuiti giornalieri del venerdì;

1 coupon per 1 priority pass su 1 spettacolo notturno a scelta ( se di sabato o domenica lo spettacolo notturno è vincolato all’acquisto di biglietto giornaliero a tariffa ridotta);

1 coupon per 1 gadget ufficiale (cappello da gnomo);

1 coupon per 1 ombrellone riservato gratuito.

7) PACCHETTO GNOMO

2000€ o più

0/10 disponibili

Riceverai via mail: 1 coupon per un ingresso gratuito per 4 persone e partecipazione, in costume ufficiale fornito dall’organizzazione, alle parate giornaliere (sabato o domenica) e agli spettacoli diurno e notturni in veste di figurante;

1 coupon per 1 ombrellone riservato gratuito.

8) PACCHETTO SILVER SPONSOR

3000€ o più

0/60 disponibili

Riceverai via mail: possibilità di apporre il tuo logo in formato grande su tutto il materiale online, campagna social e cartaceo;

banner all’interno dell’area festa;

4 ingressi omaggio al giorno (non cumulabili);

1 maxi tenda Fantasy gratuita al giorno.

9) PACCHETTO GOLD SPONSOR

5000€ o più

0/3 disponibili

Riceverai via mail: possibilità di apporre il tuo logo in formato grande su tutto il materiale online, campagna social e cartaceo;

banner e spazio espositivo all’interno dell’area festa;

8 ingressi omaggio al giorno (non cumulabili);

1 maxi tenda Fantasy gratuita al giorno.

Questo è il link per dare un contributo: https://www.eppela.com/projects/9515