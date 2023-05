Festa del 1° Maggio, l’augurio dell’amministrazione comunale di Giulianova

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amminstrazione Comunale augurano una serena Festa del Lavoro a tutti i cittadini: ai lavoratori autonomi e indipendenti, ma anche agli studenti, alle casalinghe, a chi aveva un’occupazione in passato ed è ora in pensione.

“Un ringraziamento sentito – sottolinea il Sindaco Jwan Costantini – va a coloro che, anche oggi, sono operativi. Penso agli uomini delle Forze dell’ Ordine, al personale della sanità pubblica, a quanti si impegnano per garantire i servizi essenziali. L’ auspicio di questa Amministrazione è che il lavoro possa essere vera garanzia di giustizia sociale e che, per questo, soddisfi umanamente e materialmente chi lo possiede, diventando realtà per quanti, al contrario, ne sono ancora in cerca”.