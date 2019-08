Ferragosto a Teramo, proseguono i controlli della Polizia Municipale

TERAMO – Questa mattina, la Polizia Municipale di Teramo ha messo in atto una capillare attività di controllo, attuata alla luce dell’intesa e delle sollecitazioni pervenute nelle passate settimane dalla Prefettura e su esplicita indicazione dell’amministrazione comunale.

Nel corso delle ispezioni, sono state rilevate diverse violazioni al Codice della Strada e sono state comminate le opportune sanzioni. L’attività, programmata in forma integrata con le altre forze dell’Ordine, è stata effettuata in particolare nella zona di San Nicolò, allo scopo non solo di controllare i flussi viari ma anche di garantire una vigilanza più particolareggiata del territorio stesso.

La stessa proseguirà nelle altre zone del comparto comunale, nel centro storico e in particolare nelle frazioni, e gli accertamenti saranno condotti ad ampio spettro, proprio alla luce della più intensa presenza, necessaria durante queste festività che portano molti cittadini ad allontanarsi dalle proprie abitazioni.