Farnesiana 2022: il bilancio del festival culturale a Campli

CAMPLI – È stata un successo la speciale edizione di Farnesiana, il festival culturale promosso dal Comune di Campli, in collaborazione con l’Associazione Memoria & Progetto Onlus. Per l’edizione di quest’anno, dedicata alla figura di Margherita d’Austria, il centro storico di Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, ha fatto da cornice alla grande festa storica per la celebrazione del 500^ anniversario della nascita di Madama Margherita, la figura che, più di ogni altra, ha legato il suo nome a Campli e agli Stati Farnesiani d’Abruzzo.

In due giorni – l’8 e il 9 luglio – Campli ha rivissuto l’atmosfera rinascimentale che fece da cornice agli anni di governo di Madama Margherita d’Austria sul feudo Farnese. Un vero e proprio salto indietro nel tempo con 14 ore di musica storica e rinascimentale itinerante, mercato degli antichi mestieri, punti ristoro con prodotti tipici del territorio, corsi e dimostrazioni di artigianato storico e di combattimento, spettacoli di giocolieri, sbandieratori e tamburini storici. Sabato sera il corteo storico, con il solenne arrivo di Margherita d’Austria a Campli, interpretata da Marilisa De Dominicis, con la partecipazione straordinaria del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici “I Farnese” di Ortona, città gemellata con Campli nel segno della comune eredità Farnesiana.

Sabato 9 luglio, inoltre, a conclusione del convegno di studi organizzato dall’Associazione Memoria & Progetto Onlus, in collaborazione con la Deputazione Abruzzese di Storia Patria, è stato inaugurato presso i giardini Margherita d’Austria il bassorilievo dedicato alla nobildonna, opera dell’artista Bruno Paglialonga. Nella stessa giornata, si è svolta l’Assemblea del Club dei Borghi Più Belli d’Italia Abruzzo e Molise, alla presenza del Presidente Antonio Di Marco, tappa di avvicinamento al XIV Festival Nazionale dei borghi più belli d’Italia che si terrà a Settembre in Abruzzo, a Caramanico Terme e Abbateggio.

“Sono stati due giorni straordinari” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli. “Era doveroso festeggiare il quinto centenario della nascita di Margherita d’Austria con un evento che ha avuto, anzitutto, una valenza culturale. La presenza e l’eredità di Margherita d’Austria e dei Farnese a Campli e nell’intero territorio sono parte della nostra identità, da tramandare alle future generazioni, da continuare a studiare, scoprire e valorizzare anche sotto il profilo dello sviluppo turistico. Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte e hanno donato il proprio tempo per la riuscita dell’evento”.