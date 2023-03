EXtralap, laboratorio arti performative a Teramo: ecco quando

Laboratorio di Arti Performative a cura di Roberta Melasecca all’interno di eXtramuros si svolgerà a L’Arca dal 10 maggio al 20 giugno 2023

TERAMO – Dal 10 maggio al 20 giugno 2023, l’Arca – Laboratorio delle arti contemporanee di Teramo ospita la prima edizione di eXtralap – laboratorio arti performative, un laboratorio dedicato alla ricerca artistica nel campo delle arti performative, a cura di Roberta Melasecca, all’interno di eXtramuros, un progetto promosso dall’Associazione culturale blowart, coordinato dal consigliere comunale delegato dall’Amministrazione Comunale, Luca Pilotti, con il contributo dello stesso Comune e il patrocinio di Cittadellarte Fondazione Pistoletto.

eXtralap – laboratorio arti performative propone una indagine ed una ricognizione del panorama artistico nel campo delle arti performative e si presenta al pubblico come un laboratorio urbano intensivo che riflette e incarna l’idea di una città aperta, osmotica, circolare; mira a costruire spazi inclusivi partendo da un sistema identitario e di appartenenza per diramarsi, attraverso un percorso fluido, verso un territorio ampliato, che connette la città agli altri centri di produzione artistica. L’obiettivo di eXtralap, così come quello di eXtramuros, è quello di riscoprire e incentivare la nascita una comunità unita, attiva, dialogante, attenta alle visioni, che aiuta, che supporta, che crea, che illumina, che consola, che immagina, che impara dai processi virtuosi, che accoglie proposte e dinamiche inedite.

eXtralap – laboratorio arti performative si rivolge ai giovani, agli studenti, alla cittadinanza tutta che è invitata a partecipare attivamente alla costruzione dei diversi appuntamenti. Proprio per iniziare un processo di connessione con un territorio sempre più ampliato, eXtralap dedica le diverse settimane ai progetti performativi partecipativi, ai laboratori e ai diversi contributi culturali di diversi artisti che lavorano in ambito nazionale e internazionale, scelti e invitati dal comitato scientifico, di vari centri culturali e dei progetti vincitori della Call eXtralap, dedicata agli artisti under 35, al fine di generare una rete interregionale connettendo così la città di Teramo agli altri luoghi di produzione artistica.

Il tema della prima edizione di eXtralap, e della call, è “round trips” tentando così di indagare quali sono i processi dell’andare e tornare nella propria terra e nella propria città con la consapevolezza di voler essere costruttori in prima persona di un sistema fluido che non comprende barriere e frontiere ma ci fa diventare contemporaneamente cittadini della nostra città e cittadini del mondo. La prima edizione di eXtralap affronta, dunque, il tema della migrazione, intesa come una condizione creativa e privilegiata e che rappresenta la condizione della contemporaneità.

Gli artisti invitati a partecipare ad eXtralap sono: Paolo Angelosanto, Artisti Innocenti, Mandra Cerrone, Alessandra Cristiani, Francesca Fini, Eva Gerd, Giovanna Maria Lacedra, Barbara Lalle e Marco Marassi, Francesca Lolli, Nora Lux, Francesca Romana Pinzari, Monica Pirone, Silvia Stucky, Lucrezia Testa Iannilli.

I centri di produzione artistica che collaboreranno sono Palazzo Lucarini Contemporary – Trevi (PG); Corpo – Festival delle Arti Performative promosso da CAPPA Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art – Pescara; MuseoLaboratorio Ex Manifattura Tabacchi – Città Sant’Angelo (PE).

Sono in corso, inoltre, accordi con l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila e con Spazio Matta di Pescara.

Inoltre eXtralap intende sviluppare la vocazione dello spazio che lo ospita, l’Arca: un laboratorio di sperimentazione per l’arte contemporanea.

Il programma degli eventi e dei laboratori sarà presto reso noto.