Ex primaria di Montepagano, approvato progetto per dare nuova vita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stato approvato in Giunta il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di importanti interventi presso l’ex scuola primaria di Montepagano di 130 mila euro. Risorse importanti che l’Amministrazione Nugnes ha deciso di investire sullo storico edificio che sarà chiamato ad ospitare i piccoli della scuola dell’infanzia.

“L’intervento sarà finalizzato alla riqualificazione energetica e all’adattamento dell’edificio che sarà chiamato, appena ultimati i lavori, ad ospitare i bambini della scuola dell’infanzia di Montepagano che venne chiusa lo scorso mese di marzo per motivi di sicurezza” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Luciani.

Nello specifico gli interventi riguarderanno principalmente il rifacimento, per adeguamento normativo, dell’impianto elettrico del piano terra e delle montanti comuni per gli altri piani; la sostituzione dei sistemi di illuminazione con lampade a risparmio energetico; l’adeguamento e l’attivazione dell’impianto fotovoltaico con spostamento dell’inverter in area ispezionabile; il ripristino ed adeguamento dell’impianto di dispersione a terra; la realizzazione di schermature solari sulle aule didattiche; l’installazione di porte e lampade di emergenza; l’adeguamento dei servizi igienici per bambini 3-6 anni e realizzazione di bagno disabili – insegnanti; l’abbattimento delle barriere architettoniche dalla strada comunale al piano terra; la realizzazione di un ingresso per disabili ed uscita di emergenza; la sostituzione delle porte interne; opere di finitura complementari (tinteggiature pareti interne e dei radiatori in ghisa).

Esternamente sarà poi realizzata una rampa di accesso disabili sul marciapiede esistente; l’ampliamento e collegamento in quota del marciapiede esistente con la porta di ingresso sul vano scala dell’edificio; la riparazione della parete in mattoni che si affaccia su corte piano seminterrato; la riparazione ed il rifacimento della finitura esterna delle finestre al Piano Terra; la riparazione delle tegole di finitura del perimetro copertura; la messa in sicurezza del giardino della ludoteca. I lavori saranno consegnati entro il mese di settembre e dovrebbero terminare entro e non oltre i sei mesi.

“Si tratta dell’ennesima dimostrazione di attenzione e vicinanza al mondo della scuola e dell’ennesima, importante risposta che l’Amministrazione ha voluto dare alla comunità di Montepagano mantenendo l’impegno preso con la comunità, con la Dirigente Scolastica e con il Comitato genitori di far tornare, al più presto, i piccoli della Scuola dell’Infanzia presso l’Antico Borgo garantendo al contempo, in questa fase di transizione che vedrà i bambini trasferiti presso la scuola del Casale, il trasporto scolastico così da limitare i disagi al minimo” concludono gli amministratori rosetani. “Non vediamo l’ora che i lavori siano finiti per riconsegnare ai paganesi un edificio scolastico rimesso a nuovo ed al passo con i tempi che possa ospitare, per molti anni, le giovani generazioni”.