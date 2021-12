Eventi di Natale all’Aeroporto d’Abruzzo: il programma 2021

Non solo luminarie per scaldare l’atmosfera. La Saga ha allestito un piccolo cartellone di eventi per allietare i momenti che precedono le partenze dei passeggeri, ma anche aperto alla cittadinanza

PESCARA – Anche l’Aeroporto d’Abruzzo si accende per le festività natalizie. Per la prima volta la Saga ha deciso di illuminare la facciata dello scalo e il parcheggio antistante per accogliere al meglio tutti i passeggeri che nel mese di dicembre e fino al 7 gennaio transiteranno per l’Aeroporto.

Non solo luminarie per scaldare l’atmosfera. La Saga ha allestito un piccolo cartellone di eventi per allietare i momenti che precedono le partenze dei passeggeri, ma anche aperto alla cittadinanza. “È la prima volta che la Saga ha deciso di abbellire le aree esterne dell’Aeroporto con le luminarie natalizie – afferma Daniela Terreri, consigliere del CdA della Saga -. Lo abbiamo fatto per dare un segnale a chi utilizza lo scalo, ma anche per il territorio. Non ci siamo voluti fermare a questo. Abbiamo voluto organizzare alcuni appuntamenti per far vivere lo scalo sicuramente ai passeggeri, e alle persone esterne. Si tratta di eventi semplici realizzati anche grazie alla collaborazione con associazioni, scuole, e grazie alle attività commerciali che sono presenti qui in aeroporto”.

PROGRAMMA

Si comincerà mercoledì 8 dicembre con un appuntamento che conferma un sodalizio ormai rodato tra Saga, l’associazione delle Donne del Vino e Aeroclub Pescara. Dalle 10 alle 16 si terrà “Emozioni in Volo”. Durante la giornata sarà possibile fare un’esperienza di volo sopra la città su uno dei Piper dell’Aeroclub e poi a seguire degustazione di vini a cura dell’associazione Donne del Vino, presieduta da Jenny Viant Gomez. L’evento ha un prezzo di 45 euro che include volo, ticket del parcheggio e aperitivo ed è obbligatoria la prenotazione a info@aeroclubpescara.it.

Protagonista sarà anche il gusto, con degustazioni a cura di Iannone, Evangelista Liquori e bar D’Angelo. Gli assaggi di prodotti tipici abruzzesi a cura di Iannone si terranno martedì 14 e 21 dicembre dalle 13 alle 15,30 e giovedì 16 e 23 dicembre dalle 11 alle 15, nella galleria, prima dei controlli di sicurezza. Altre due giornate di degustazioni si terranno venerdì 17 e sabato 18, a cura di Evangelista Liquori.

Spazio anche alla musica. Mercoledì 22 si esibiranno in concerto, qui nello scalo, dalle 9 una quarantina di studenti di due classi della secondaria di primo grado Mazzini, dell’istituto comprensivo Pescara 3. E poi verranno organizzati dei dj set.

“Abbiamo anche promosso un piccolo sondaggio online – continua Terreri – ovviamente a tema natalizio. Un modo per capire quali potrebbero essere le destinazioni più apprezzate e fare delle valutazioni future sull’offerta voli dell’aeroporto d’Abruzzo”.

Cliccando sul link, https://bit.ly/Sceglilatuadestinazione, che sarà pubblicato sui canali social dell’Aeroporto e sul sito Abruzzo Airport, basterà inserire, sotto la domanda “Chiedi a Babbo Natale dove volare da Abruzzo Airport nel 2022”, la destinazione dei sogni.