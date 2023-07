Eventi a Fossacesia per l’estate 2023: il programma

Sono stati annunciati 56 eventi per il cartellone Bellestate 2023 tra musica, spettacoli teatrali, mostre d’arte a Fossacesia

FOSSACESIA – Sarà un’estate tra musica, spettacoli teatrali, mostre d’arte a Fossacesia. Il cartellone degli eventi estivi, presentato dal Comune, è stato pensato per garantire a residenti e turisti una piacevole estate.

“Missione compiuta – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantono -. Sono 56 gli appuntamenti da domani, 13 luglio, e fino al prossimo 26 agosto che si terranno in differenti location per tracciare un itinerario tra i luoghi più suggestivi della città. Altri momenti di intrattenimento si sono tenuti nei giorni scorsi, come la Festa della Musica (21 giugno) e il Villaggio del Vento (8 e 9 luglio). Questo risultato è sicuramente frutto del lavoro di una Amministrazione che crede fortemente nei valori della cultura e della comunità e che punta alla valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista turistico. L’offerta è varia e si adatta a tutte le fasce d’età. Non è stato facile riuscire a mettere su il programma in quanto l’organizzazione della Grande Partenza del Giro d’Italia ha assottigliato notevolmente le risorse finanziarie. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio contributo, per garantire un’estate ricca di eventi e iniziative”.

Vietato quindi annoiarsi. Da luglio ad agosto tanti appuntamenti capaci di incrociare gli interessi del pubblico più giovane, attratto dalla movida, e di intercettare un target di visitatori variegato.

“Viviamo l’estate come parte integrante della nostra cultura – sottolinea l’assessore Maura Sgrignuoli – e per questa ragione ci siamo impegnati per fare in modo che Fossacesia si trasformasse anche quest’anno in un palcoscenico a cielo aperto per regalare emozioni e divertimento. Nei giorni scorsi abbiamo convocato una riunione con le associazioni per valutare se qualcuna di loro fosse intenzionata, come ogni anno, a collaborare e organizzare “Naturalmente Fossacesia”, ma non ha avuto gli esiti sperati. All’invito hanno risposto solo 3 associazioni e quindi mi sono trovata nella impossibilità oggettiva di organizzare un evento a me caro. Abbiamo avviato dall’inizio di quest’anno, dopo il successo della Festa dell’Uva e del Vino, una ristrutturazione delle attività e degli eventi enogastronomici. Ci ritroveremo per la prossima edizione di questa manifestazione, con un evento più ricco e attrattivo con prodotti della terra e della tradizione”.

PROGRAMMA

Questi alcuni appuntamenti: a San Giovanni in Venere, il RiLive Festival, concerto in programma domani. Musica protagonista il 16 luglio, con il “Concerto al Levar del Sole”. Poesia, teatro e musica con il Festival Contemporaneo dell’Associazione culturale Pescara Tutela il 21 luglio; il 29 luglio, esibizione dell’Orchestra Sinfonica Tosti. In agosto, nella serata del 15, spettacolo “Ciao Uomo” di Luigi Friotto; il 19, Festa per la 22esima Bandiera Blu, con performance della “Sentinella… Che vedi?” invito al viaggio” e esibizione dell’Orchestra Musica in Crescendo.

Piazza Alessandro Fantini, sarà invece il palcoscenico degli eventi dedicati ai bambini e ragazzi con rassegna teatrale a cura dei “Guardiani dell’Oca”.

Sul Lungomare di Fossacesia Marina, “Ricuciamo la socialità: laboratori sartoriale e work shop di mosaico” è il titolo dell’evento che si terrà il 23 luglio; il 29 e 30 luglio, è in programma il mercatino dei libri e della carta antica.