Eventi culturali di Natale a Pescara: il programma 2021

A Natale concerti, fanfara dei bersaglieri, cori gospel, teatro per bambini, artisti di strada, mostre e l’immancabile banda dei Babbi Natale per animare vie, piazze e teatri di Pescara

PESCARA – Un calendario di eventi natalizi con il quale l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Mariarita Paoni Saccone, ha inteso offrire alla cittadinanza e ai visitatori un programma che spazia in tutti gli ambiti artistici. L’obiettivo è quello di rendere il periodo delle feste ricco di appuntamenti culturali che coinvolgano famiglie e bambini in particolare ma non solo. Le manifestazioni sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Sala consiliare di Palazzo di città.

“Il mio scopo è quello di offrire ai pescaresi – ha detto l’assessore Mariarita Paoni Saccone – occasioni per riscoprire sensazioni gioiose di festa e di divertimento che in questo periodo natalizio non possono mancare. Per questo ho pensato di dare corpo a un’idea molto variegata che abbracciasse concerti, fanfara dei bersaglieri, cori gospel, teatro per bambini, artisti di strada, mostre e l’immancabile banda dei Babbi Natale per animare vie, piazze e teatri di Pescara. Uno spazio di rilievo, solo per citare alcune delle date che abbiamo inserito, è dedicato ai giovani – come nel caso delle due serate, all’auditorium Flaiano, della rassegna musicale “Canto Novo”, Giovani note sotto l’Albero”; ma i bambini, soprattutto, potranno divertirsi in compagnia del “Folletto Pasticcione” che sarà protagonista il 23 dicembre”.

Gli appuntamenti saranno a ingresso totalmente gratuito. Naturalmente l’accesso alle manifestazioni sarà regolato nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid e con l’esibizione del green pass.

PROGRAMMA COMPLETO, IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

– 18 dicembre 2021 – area centrale della città (C.so Vittorio Emanuele, C.so Umberto, Piazza della Rinascita e strade limitrofe) – fanfara dei bersaglieri itinerante ore 18:00/20:00:

ASS.NE NAZIONALE BERSAGLIERI –- esibizione itinerante della Fanfara “La Dannunziana” composta da 10-12 professori del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara con musiche bersaglieristiche, liriche, popolari e natalizie –;

18 dicembre 2021 – Aurum Sala D’Annunzio – concerto Michele Di Toro “Piano solo Elisir” ed esposizione pittorica personale dell’Artista Stefano Di Loreto – ore 18:30:

l’artista Michele Di Toro, con la produzione di Spray Records, oltre al medley dei suoi successi, presenterà i brani della nuova produzione discografica “Elisir”, progetto che nasce dalla registrazione di improvvisazioni estemporanee del musicista che sono state successivamente raccolte in un compact disc a tiratura limitata. Le prime trecento copie numerate singolarmente portano in copertina un quadro di Stefano Di Loreto, la cui realizzazione è stata ispirata dalle musiche del compositore. L’opera sarà esposta nella Sala D’Annunzio nel giorno del concerto mentre nei giorni successivi verranno esposte alcune opere dell’artista Stefano Di Loreto nella sala Pazienza

19 dicembre 2021 – Chiesa della Visitazione della Beata Maria Vergine quartiere S.Filomena – ore 19:30:

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VIRGOLA –il progetto musicale “Le Favole Sospese” vuole essere un percorso che partendo dalla musica antica arriva ai compositori viventi, esponenti importanti della musica italiana ed europea; l’unione della tradizione religiosa con gli spunti creativi della fantasia popolare trova la realizzazione della sua espressione anche grazie alla scelta della location, individuata dall’Assessorato in uno dei quartieri periferici della città già precedentemente coinvolta nelle attività realizzate quest’estate in attuazione dei progetti approvati con il Bando per le Periferie; a tal fine è stata richiesta preventivamente la disponibilità ad accogliere il concerto al Parroco della Chiesa della Visitazione della Beata Maria Vergine, accordata con email del 26 novembre 2021; il Coro della Virgola, nato del 2003, è diretto dal M°Pasquale Veleno–;

19 e 23 dicembre 2021 – Vie del centro cittadino – Xmas Marching Band – inizio ore 16:30;

22 dicembre 2021 – Auditorium Flaiano – rappresentazione teatrale “Il Folletto Pasticcione” ore 18:30

PESCARA’S PROMOTION ASD APS – per le date del 19 e del 23 dicembre è prevista l’esibizione itinerante per le vie del centro cittadino della Xmas Marching Band o Banda dei Babbi Natale, composta da circa 20 elementi, che allieterà il pubblico eseguendo le più belle canzoni tradizionali natalizie, dando vita ad uno spettacolare show; per il giorno 22 dicembre 2021 è prevista la realizzazione di uno spettacolo teatrale per adulti e bambini dal titolo “Il Folletto Pasticcione”, ambientato nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale che vede come protagonista un divertente ed esilarante folletto combina guai – La Pescara’s Promotion Asd Aps nel corso degli anni ha realizzato un importante numero di manifestazioni a favore dei cittadini pescaresi, conquistando un ruolo fondamentale di promotore di attività culturali, ludiche e di spettacolo ed offrendo occasioni di intrattenimento e socializzazione –

27/28/29 e 30 dicembre 2021 – Aurum Sala Flaiano – “Natale in Musica” rassegna concertistica – ore 18:30

ASSOCIAZIONE MUSICALE SYMPHONIA 2000 –– i quattro appuntamenti concertistici organizzati dall’Associazione Symphonia 2000 , “Natale in musica” avranno una diversa articolazione tematica e precisamente: “MusiCultura Ensemble “ – Artiste in un viaggio interculturale; “Ancestral Chamber Music” – da Morricone a Williams; “Los Stars Duo” – American song portrait; “ I solisti della Corelli Chamber Orchestra” – Concerto di Natale –;

30 dicembre 2021 – Pescara Vecchia – Pescara Buskers Festival – ore 17:30

PRO LOCO PESCARA ATERNUM APS –l’iniziativa coinvolgerà tutto il perimetro di Pescara Vecchia, con lo scopo di valorizzare la figura dell’ artista di strada del territorio abruzzese; il busker è un artista che si esibisce in luoghi pubblici come piazze, zone pedonali, strade, sfruttando gli spazi urbani come palcoscenico e scenografia, catturano la curiosità di un vasto pubblico di grandi e piccoli con esibizioni originali e divertenti. Le esibizioni sono molto varie e l’unica costante è quello di offrire al pubblico uno spettacolo d’intrattenimento e divertimento. Oggi gli artisti di strada sono molto più rari di un tempo, quando non vi erano radio o televisione e gli spettacoli di strada costituivano un’attrattiva immancabile in ogni festività. Un festival di artisti di strada non è solo una serie di spettacoli, ma sono attività collaterali, luoghi d’incontro, spazio di condivisione per il pubblico e per gli artisti. Le esibizioni previste sono: Acrobatica aerea, spettacolo di Ruota Cyr, verticali e danza, spettacolo di burattini e marionette, trampolieri itineranti con sorprese e palloncini creativi per bambini –

2 gennaio 2022 – Auditorium Cerulli – Concerto Gospel Sound Machine – ore 19:00

ASSOCIAZIONE CULTURALE GOSPEL SOUND MACHINE –la proposta progettuale “Gospel InCanto” nasce dal desiderio di raccontare e condividere buona musica e parole, intrecciando ritmi, contenuti e atmosfere per creare una narrazione del gospel ricca di suggestioni; saranno eseguiti circa 15 brani gospel coreografati dal coro, intervallati da presentazioni ed approfondimenti culturali su testi e melodie; il coro è diretto dal M°Loris Medoro;

4 gennaio 2022 – Auditorium Petruzzi – ore 18:30 e 7 gennaio 2022 – Teatro Cordova – concerti gospel del Coro Beato Nunzio – ore 18:30

ASSOCIAZIONE CORALE MUSICALE BEATO NUNZIO – la rassegna di concerti “Non solo Gospel” prevedono un repertorio di brani tratti dalla più alta e autentica tradizione Gospel e traditional African American Spirituals, alternati ad altri di contaminazione gospel tratti dai più famosi Carol Inglesi o tradizionali natalizi o tratti dalla musica pop, tutti comunque rivisitati e arrangiati in chiave gospel .

Oltre alle iniziative sopra elencate, l’Assessorato alla Cultura ha realizzato una rassegna concertistica finalizzata alla diffusione della cultura musicale, che vede coinvolte alcune orchestre giovanili di Pescara, concerti da svolgersi presso l’Auditorium Flaiano, con la collaborazione del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e la Direzione Artistica del M°Massimo Magri.

La rassegna concertistica, intitolata “Canto Novo – Giovani note sotto l’albero”, presentata da Mila Cantagallo, prevede il seguente programma:

21 dicembre 2021 – Auditorium Flaiano – ore 20:30 – Orchestra d’Archi del Conservatorio

Orchestra Amadeus diretta da Filippo Piagnani

Coro giovanile Vocingioco e Piccoli Cantori diretti da Annalisa Cialini

23 dicembre 2021 – Auditorium Flaiano – ore 20:30 –

I Violoncellieri diretti da Gianluigi Fiordaliso

Pescara Flute Orchestra diretta da Paolo Totti