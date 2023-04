“Eva e l’altare”, presentazione del libro di Luigi Pruneti a Spoltore

SPOLTORE – Dopo i successi ottenuti nelle maggiori città italiane, lunedì 24 aprile alle ore 18,30 presso il Salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Piazza D’Albenzio a Spoltore (Pe), Luigi Pruneti presenta, nella veste laica di saggista, il suo ultimo lavoro “Eva e l’Altare. Storie di donne ed eresie”(Bastogi Editore), inserito nella Rassegna letteraria S.O.M.S., grazie anche all’impegno del Presidente, Luigi Spina.

Luigi Pruneti è tra le personalità più importanti nel panorama letterario, culturale e massonico internazionale. Saggista e storico di chiara fama ha pubblicato una trentina di opere che spaziano dalla narrativa, alla ricerca documentale, alla storia dell’arte e del territorio, alla poesia, con le più importanti case editrici (Mondadori, Laterza, Bastogi, Le Lettere, Mimesis, Tipheret, Atanor etc).

Fa parte di numerosissime Accademie, Ordini e Associazioni, come l’ Accademia dei vaganti, la Società Italiana per i Beni culturali, l’AISPES “Associazione Internazionale per lo Studio del Pensiero Esoterico e Simbolico, il Centro di studi esoterici dell’Università di Saragoza, il Centre of Research into freemasory – University of Sheffield (UK), l’Ateneo Tradizionale Mediterammeo di cui è Magnifico Rettore.

Nella lunga militanza di storico, saggista, giornalista, fondatore e direttore di riviste (Officinae, Rosa mistica, Iside etc.) ha ricevuto premi, riconoscimenti, e incarichi accademici ed in qualità di massimo esperto di studi esoterici e simbolici, è stato insignito de la Grand Croix de l’Ordre Maçonnique de La Fayette; è Grande Ufficiale Onorario del Grande Oriente di Francia, Membro Onorario del Gran Consiglio dell’Ordine del Grande Oriente di Polonia, Gran Maestro Onorario della Gran Loggia Regolare del Montenegro, della Gran Loggia dei Cedri del Libano, Illustre Patriarca Gran Conservatore, 95° Grado del Rito Antico e Primitivo di Memphis (Sovrano Santuario degli Stati Uniti d’America) membro onorario del Supremo Consiglio Femminile della Confederazione Elvetica.

Fa parte inoltre, del Supremo Consiglio di Rito Scozzese Antico ed Accettato del Serenissimo Grande Oriente di Grecia. è insignito con la Gran Croce dell’Ordine “Costantin Mavrocordat” dalla Gran Loggia Nazionale Romena, è stato ricevuto 99° dall’Ordine dei Riti Uniti di Memphis e Misraim, filiazione diretta da Robert Ambelain 99° e Gérard Kloppel 99°.

L’appuntamento è in collaborazione con la Libreria Ubik di Pescara e Montesilvano, D’Abruzzo Edizioni Menabò, Ateneo Tradizionale Mediterraneo ed il periodico dell’area vestina LACERBA.