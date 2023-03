Ettore Pagano con Monica Cattarossi in concerto al Teatro Massimo

La nuova stella del violoncello internazionale il 3 marzo in concerto a Pescara suona la musica di Debussy, Paganini, Rossini e Franck

PESCARA – Il violoncellista Ettore Pagano, accompagnato dalla pianista Monica Cattarossi, si esibirà venerdì 3 marzo 2023 nella stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”. I due musicisti saranno impegnati in un programma di musiche di Debussy, Paganini, Rossini e Franck.

Ettore Pagano è uno dei musicisti più interessanti tra quelli appartenenti alle nuove generazioni, un vero e proprio predestinato, capace di eccellere sin dalla più giovane età in una notevole quantità di concorsi di assoluto prestigio internazionale. Tra i riconoscimenti vinti dal violoncellista vi sono infatti il Premio Kull, conquistato nel 2020, e la recente affermazione nell’edizione 2022 del Premio Khachaturian.

Ettore Pagano, nato a Roma nel 2003, ha iniziato lo studio del violoncello a nove anni. Allievo dell’Accademia Chigiana sotto la guida di A. Meneses e D. Geringas, ha frequentato la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo e l’Accademia “W. Stauffer” di Cremona. Ha terminato il corso di Laurea triennale al Conservatorio di S. Cecilia a Roma laureandosi con il massimo dei voti, lode e menzione. Dal 2013 ad oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali.

In particolare, nel 2017 ha ottenuto dalla New York International Artist Association una borsa di studio e un concerto premio alla prestigiosa Carnegie Hall; nel 2019 ha vinto il Primo premio al Concorso “Giovani musicisti” promosso dalla Filarmonica della Scala; nel corso del 2020 ha conseguito il Primo premio al Concorso “J. Brahms” di Portschach; è stato il più giovane dei finalisti del Concorso “Janigro” di Zagabria; ha vinto il “A. Kull Cello Competition” di Graz. Il più recente riconoscimento internazionale che arricchisce il suo già cospicuo palmares di vittorie è il primo premio al prestigioso Khachaturian Cello Competition svoltosi nel giugno 2022 a Yerevan.

È stato già invitato a suonare in recital su importanti ribalte internazionali a Parigi, in Germania, in Austria, negli Stati Uniti d’America e, come solista, con la Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra, la Graz Philharmonic, la lituana Klaipeda Chamber Orchestra, la Young Musicians European Orchestra, l’Armenian State Symphony Orchestra.

Monica Cattarossi, pianista trevigiana, vive e lavora a Milano come affermata camerista e docente. Ha suonato in festival internazionali e ha tenuto concerti con artisti come Enrico Dindo, Rocco Filippini, Antonio Meneses, Dora Schwarzberg. Titolare della cattedra di accompagnamento pianistico al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e di Musica da camera al Conservatorio di Milano, ha tenuto master class presso la Sapporo Music University, la Seoul Chamber Orchestra, l’Accademia di Musica di Danzica. Ha collaborato con il Mozarteum di Salisburgo, le Accademie di perfezionamento di Biella e Pinerolo e attualmente con l’Accademia Chigiana di Siena, lo Stauffer Center for Strings e la Pavia Cello Academy. Fa parte del Keyboard Ensemble dell’Accademia Chigiana e ha registrato, in duo pianistico con Filippo Farinelli, l’opera completa di André Jolivet per la Brilliant Classics. Per la rivista Suonare News ha recentemente accompagnato l’emergente violoncellista Ettore Pagano nel suo debutto discografico. È laureata in Musicologia presso l’Università di Cremona.

BIGLIETTI

Il concerto, organizzato all’interno del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM, si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo appuntamento con la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è per venerdì 10 marzo 2023 con il concerto dedicato alla musica di Ennio Morricone e Nino Rota proposto dall’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia con Andrea Griminelli come solista al flauto.