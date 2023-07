“Ethan Trio”, concerto all’alba al Belvedere di Giulianova il 9 luglio

GIULIANOVA – Domenica 9 luglio alle ore 05,15 “Ethan Trio” – Concerto all’alba al Belvedere di Giulianova con Gaetano Esposito – voce, Martin Diaz – chitarre e Niky Barulli – percussioni. Cantante, Vocal Coach, Pianista, Arrangiatore e Produttore Artistico. Laureato in Musica Jazz. Dal 2019 docente dei corsi preaccademici di canto Pop-Rock e Canto Jazz presso la scuola “Accademia Musicale Amadeus” di Teramo convenzionata con il conservatorio statale di musica “G.Braga” di Teramo. e docente di canto Pop/Rock, Performance Training e Studio Recording presso l’etichetta di produzione artistica Sonos Produzioni. Direttore Artistico per L’Etichetta di Produzione Artistica “Sonos Produzioni” dal 2013 ad oggi in collaborazione con: Casadilego (Elisa Coclite), Paolo Di Sabatino, Massimo Moriconi, Daniele Mencarelli, Nicola Oliva, Fabrizio Mandolini, Gianluca Caporale, Marco Boni, Massimo Manzi, Javier Girotto, Antonino De Luca, Emanuele Di Teodoro, Marsali (Rebecca Pecoriello), Christian Galvez, Dannys Chambers. Precedentemente voce solista del Jazz 4tet “Moody’s Mood” Quartet”, “Anima Swing Big Band”, “Orchestra Contemporanea” e con la formazione “Blue Note” con la quale è in uscita il disco “Blue Note 5tet”. Dal 2015 in duo col chitarrista argentino Martin Diaz, e in trio col percussionista Niky Barulli, propone un repertorio che spazia dal Classic Pop (S. Wonder, M. Jackson, J.Taylor) al Jazz e alla Bossa Nova (D. Krall, F.Sinatra, B.Bacharach, G. Benson).

