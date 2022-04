Esquilino Roma – Panthers Roseto in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Comincia il girone di ritorno della Poule Promozione in casa ARAN Cucine Panthers Roseto, subito chiamate a un’altra esibizione in trasferta: avversaria di turno un Esquilino Roma in grande spolvero, reduce com’è da tre vittorie consecutive che l’hanno portata a -2 dalla zona playoff.

Roseto però ha assoluto bisogno di sbloccarsi in trasferta: finora in questa seconda fase sono arrivate due sconfitte lontano dal PalaMaggetti, pur se con modalità ben diverse tra il suicidio contro il San Raffaele e la battaglia onorevolmente persa sabato scorso sul parquet della Stella Azzurra.

Anche per rimanere in scia alle capitoline stesse, però, è fondamentale ritrovare i due punti. Coach Orlando dovrà fare ancora i conti con diversi problemi fisici: fuori Lucchesini, Mingardo e Di Giandomenico, con Duran che si è allenata a parte in settimana e De Vettor ancora in fase di recupero. Ma, purtroppo, l’infermeria piena è una costante da inizio stagione.

Appuntamento alle ore 20:00, con gli arbitri Lucia Bernardo di Aprilia e Matteo Amato di Roma che dirigeranno la contesa. Come al solito la partita verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube.

POOL PROMOZIONE – 5°GIORNATA

Stella Azzurra Roma-Virtus Aprilia (sabato 2, ore 18:15)

Basket Roma-Pink Terni (sabato 2, ore 20:00)

Esquilino Roma-ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato 2, ore 20:00)

San Raffaele Roma-Magnolia Campobasso (domenica 3, ore 20:00)

CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 16

ARAN Cucine Panthers Roseto 14

San Raffaele Roma 12

Basket Roma 10

Pink Terni 8

Esquilino 8

Magnolia Campobasso 8

Virtus Aprilia 4