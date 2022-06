SANT’OMERO – Eravamo contadine e` il titolo del libro di Francesco Galiffa, edito da Arsenio Edizioni, che verrà presentato dalla Delegazione FAI di Teramo sabato 4 giugno alle ore 17:30, presso l’Antico Frantoio Di Emidio a Sant’Omero.

Il libro racconta le storie di vita che attraversano buona parte del ’900, consumato in un angolo d’Abruzzo, la Val Vibrata, ma significative di una cultura che non possiamo circoscrivere all’interno dei confini di un territorio. Il titolo indica il percorso interpretativo scelto dall’autore e sottintende la polivocalità di una narrazione che ambisce a tracciare una storia collettiva sia pure in ambito locale. È una vita in gran parte piena di fatiche e di sacrifici quella che emerge dalle testimonianze raccolte e riordinate in capitoli che seguono le stagioni della vita (infanzia, fidanzamento, matrimonio, maternità) e il lavoro, in campagna e in casa.

La conversazione sarà moderata da Pina Di Francesco, Delegata scuola del FAI di Teramo, ed intervallata dalla musica eseguita all’organetto da Danilo Berardinelli. Al termine della presentazione la famiglia Di Emidio accompagnerà i partecipanti in una visita all’antico e suggestivo frantoio ottocentesco, che conserva ancora l’aspetto e il vivo ricordo di una tradizione fortemente radicata nel nostro territorio.

Prenotazioni al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/presentazione-del-libro-eravamo-contadine-14996