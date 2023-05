Emergenza maltempo: la situazione a Montesilvano il 18 maggio

MONTESILVANO – Nell’ambito della situazione di emergenza meteo dichiarata dal Centro Funzionale d’Abruzzo, il Comune di Montesilvano ha disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale per la pianificazione e la gestione dell’emergenza maltempo che sta interessando il territorio. In un’azione di costante monitoraggio e prevenzione delle situazioni di pericolo, l’assessore alla Protezione Civile Lino Ruggero ha coadiuvato, sin dalla notte, le attività d’intervento delle pompe idrovore prontamente azionate dalla ditta Modavi Infinity di Pescara. Vista l’eccezionale quantità di pioggia accumulata, sono state del tutto scongiurate le criticità e le situazioni di pericolo ma il completo deflusso dell’acqua piovana richiederà un tempo più prolungato. Nella zona di Montesilvano colle sono stati, inoltre, prontamente rimossi dalle vie alcuni alberi caduti nella notte a causa delle violenti piogge. Sentito il parere del Dirigente del Settore Patrimonio Attività Tecnologiche e protezione Civile Fabio Ciarallo, è stata necessario predisporre la chiusura di alcune vie del comprensorio di Villa Verrocchio che si collegano al tratto del lungomare.

Nello specifico, per agevolare la il funzionamento delle pompe idrovore, il divieto al traffico veicolare è stato imposto per le seguenti strade:

– VIA AMERICA

– VIA PIEMONTE

– VIA LIGURIA

– VIA TRENTINO

– VIA UMBRIA

– VIA GENOVA

– VIA NAPOLI

– VIA L’AQUILA

– VIA TORRENTE PIOMBA

– UN TRATTO DI VIA BRADANO

– VIA ISONZO

– UN TRATTO DEL LUNGOMARE, CHE SI ESTENDE DA VIA MARINELLI A VIALE EUROPA.

A sostegno della situazione di criticità, sono a lavoro sul territorio comunale le associazioni dei Carabinieri di Chieti, la Protezione Civile di Cepagatti e di Spoltore.

Le squadre in azione con le pompe idrovore e i volontari della protezione civile sono costantemente all’opera sul territorio, supportate dall’arrivo di altre ditte intercettate al di fuori del territorio comunale.

Le squadre sono già intervenute in via Liguria, via Piemonte. Attualmente sono in azione in via Umbria, via Liguria, Via L’Aquila e via Italica.

Per segnalare situazioni di emergenza o particolare criticità nel territorio comunale, è possibile contattare il seguente numero COC: 085.4481900